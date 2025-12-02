Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il giorno dell’addio
Cassano Jonio, oggi l’ultimo struggente saluto a Chiara e Antonio. Il dolore di un’intera comunità
Nel pomeriggio in Cattedrale i funerali dei due giovani morti nel drammatico incidente di sabato notte. Sarà lutto cittadino
Pubblicato il: 02/12/2025 – 8:01
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
CASSANO JONIO Oggi alle 16 nella Cattedrale di Cassano allo Jonio, i funerali di Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, i due ventenni morti sabato notte nel terribile incidente sulla Statale 106. In occasione dei funerali il sindaco di Cassano Jonio ha proclamato il lutto cittadino. Ancora gravi le condizioni degli altri due giovani coinvolti nell’incidente sulla Statale 106, ricoverati all’Annunziata di Cosenza. Procura e carabinieri intanto proseguono nel lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di un incidente che ha sconvolto la comunità di Cassano Jonio. (redazione@corrierecal.it)
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali