Cassano Jonio, oggi l’ultimo struggente saluto a Chiara e Antonio. Il dolore di un’intera comunità

il giorno dell’addio

CASSANO JONIO Oggi alle 16 nella Cattedrale di Cassano allo Jonio, i funerali di Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, i due ventenni morti sabato notte nel terribile incidente sulla Statale 106. In occasione dei funerali il sindaco di Cassano Jonio ha proclamato il lutto cittadino. Ancora gravi le condizioni degli altri due giovani coinvolti nell’incidente sulla Statale 106, ricoverati all’Annunziata di Cosenza. Procura e carabinieri intanto proseguono nel lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di un incidente che ha sconvolto la comunità di Cassano Jonio. (redazione@corrierecal.it)

