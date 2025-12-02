Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:07
la beffa

Cosenza calcio, tra ko e occasioni di mercato che sfumano: Longobardi va alla Salernitana

Il club granata ha ingaggiato l’esterno ex Rimini che era finito anche nel mirino dei Lupi. La società silana resta a mani vuote

Pubblicato il: 02/12/2025 – 14:27
COSENZA Il Cosenza di Antonio Buscè resta a mani vuote (sia in campo, dopo Foggia, che fuori), mentre il destino sorride altrove. Gianluca Longobardi, esterno destro di 22 anni di grande prospettiva, proveniente dal Rimini – club appena escluso dalla serie C – è stato infatti ingaggiato dalla Salernitana, reduce dal pesante ko contro il Benevento per 5-1.
Il calciatore, finito negli ultimi giorni nel mirino di diversi club tra cui Catania, Union Brescia e appunto Cosenza, sembrava destinato a rafforzare la corsia destra della squadra silana. Il tecnico Buscè lo conosce bene, avendolo allenato nella scorsa stagione a Rimini, e molti avevano ipotizzato che questa familiarità potesse facilitare il trasferimento in riva al Crati.
Ma tra il dire e il fare a Cosenza c’è di mezzo sempre il club rossoblù. La rapidità di azione della Salernitana, unita a un’offerta economica convincente e a una strategia di persuasione efficace, ha avuto la meglio, lasciando la società silana a rincorrere un rinforzo urgente per la fascia destra, soprattutto dopo il grave infortunio di Baldovino Cimino. A ciò, nel reparto offensivo, bisogna aggiungere il problema alla spalla di Mazzocchi.
A meno di un mese dall’inizio del calciomercato invernale (2 gennaio-2 febbraio), la rosa del Cosenza è palesemente incompleta e dal club ci si attenderebbero decisioni rapide e mirate per restare competitivi nel girone C. (redazione@corrierecal.it)

