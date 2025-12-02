L’Enigmistica di Simona Norato sabato 6 dicembre al CineTeatro Universal di Cosenza

musica live

COSENZA Simona Norato si esibirà sabato 6 dicembre al CineTeatro Universal a Cosenza Vecchia (Via San Francesco d’Assisi, 35): presenterà il suo ultimo album Enigmistica (2025), in duo, accompagnata da Giulio Scavuzzo alla batteria. Enigmistica è il terzo album: suoi musica e testi – eccetto From the air (Nessun Pilota) di Laurie Anderson e Pater noster (testo di Jacques Prévert) nell’adattamento in italiano di S. Norato. L’album è stato registrato in presa diretta e mixato al Blackstar Recording Studio di Milano da Valerio Mina. Hanno suonato: Simona Norato – piano, synth, voce; Giulio Scavuzzo – batteria; Angelo Di Mino – violoncello; Beppe Scardino – sax baritono e clarinetto basso; Lorenzo Manfredini – trombone. Il mastering è stato affidato a Brian Lucey che ci ha lavorato a Los Angeles.

Enigmistica è una produzione indipendente di Simona Norato, «un disco concepito senza peccato. È figlio di un figlio e madre e padre coincidono nella stessa persona. È una visione prolungata che ha il carattere, il suono, l’intenzione del lancio e delle sue proprietà verticali. Nell’album si trovano coordinate per decifrarsi, indizi per avvicinarsi, canzoni per raggiungersi. Risolvere l’enigma significa trovare l’autrice e liberarla. La canzone chiede un ascolto istintivo e profondo che tiene leggeri e vigili come durante un tuffo fatto dallo stesso scoglio, anno dopo anno. Questo disco salta, rimbalza. Si tuffa. Il suono arriva dal passato, dalla premonizione. La parola viene dal futuro, dall’inconscio. L’album è uno sguardo che riverbera, indugia ancora un po’».

Chi è

Palermitana di prima generazione, inizia a scrivere canzoni nel 2001 e fonda i F-male croix (Arezzo Wave 2001, Sala Prove ROCK TV, I-Tim Tour, Giffoni Music Concept, Apocalipse Show di G.Funari, Demo RAI Radio 1, Premio Ivan Graziani, Stella di Maurizio Costanzo, Premio Bianca D’Aponte), Simona Norato nel 2008 comincia la collaborazione con Dimartino (Cara maestra abbiamo perso, Sarebbe bello non lasciarsi mai) e nel 2010 crea sia Iotatola, con Serena Ganci, sia Miss Mousse con Antonio Di Martino e Carmelo Graceffa. L’esordio solista con il disco ‘La fine del mondo’ è del 2014. Nel 2015 affianca come polistrumentista Cesare Basile con Enrico Gabrielli, Rodrigo D’Erasmo e Manuel Agnelli e registra con lui due album (Tu prenditi l’amore che vuoi – Tenco 2016 e U fujutu su nesci chi fa?. In occasione del ventennale dell’album Tregua, Cristina Donàla invita a reinterpretare e riarrangiare Le solite cose (Tregua 1997-2017 Stelle buone). In tour con i Caminanti di Basile, calca l’Adidas Stage del Primavera Sound di Barcellona. Nel 2018 pubblica il suo secondo disco Orde di brave figlie.

Nello stesso anno entra a far parte della Mandria, l’ensemble di sette elementi creata da IOSONOUNCANE per le riprese di IRA, la nuova opera monumentale di Jacopo Incani scritta in cinque lingue. Ancora con Dimartino, nel 2019 prende parte alla temporary reunion pensata per il tour di Afrodite e nello stesso anno suona nella resident ensemble del programma televisivo ‘Maledetti Amici Miei’, RAI2. Nel 2021 collabora con la regista Margherita Ortolani per la messa in scena di 5discorsiXdistruggereMe, opera teatrale in cinque movimenti. Nel 2022 con la Mandria esegue la versione integrale di IRA nei teatri d’Italia, tornando sul palco del Primavera Sound. Nel 2023 entra nella full band di Diodato.

I posti per il concerto sono limitati. Ingresso a pagamento con tessera associativa (info e prenotazioni 347 17 97 345)