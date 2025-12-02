Skip to main content

Reggio Calabria, muore donna travolta da un’auto sulla Gallico-Gambarie

La vittima stava procedendo a piedi quando è stata investita. Ad allertare i soccorsi lo stesso conducente dell’auto. Avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica

Pubblicato il: 02/12/2025 – 8:34
REGGIO CALABRIA Un incidente mortale si è consumato stamattina prima dell’alba a Reggio Calabria, sulla strada Gallico-Gambarie. Il sinistro è avvenuto tra la zona di Gallico superiore e Villa San Giuseppe, dove in un tratto buio un’auto ha investito un pedone. A perdere la vita una donna senza documenti e con un’età apparente di 55 anni. La vittima non è stata al momento identificata, ma poco prima le cinque del mattino percorreva a piedi una strada a scorrimento veloce. Era vestita con un pigiama, una felpa e un paio di ciabatte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che stanno eseguendo i rilievi sul sinistro. Alla guida del mezzo, una Fiat Punto, c’era un uomo che si stava recando al lavoro ed è risultato negativo all’alcool test. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. (Ansa) (Foto Reggio Tv)


