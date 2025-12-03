Casa 100, aeroporto di Reggio, sanità e cinema: il maxi aggiornamento del presidente Occhiuto – VIDEO

le misure

CATANZARO Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha diffuso sui suoi canali social un video in cui risponde a una serie di domande e commenti dei cittadini, aggiornando sui principali progetti in corso. «Voglio parlarvi di alcune cose su cui sto lavorando. Non mi sono fermato un attimo in questi due mesi dalle elezioni e ne approfitto per rispondere a qualche vostro commento», ha esordito il governatore.

La prima domanda riguarda la misura “Casa 100 Calabria”. Occhiuto legge un messaggio e chiarisce: «”Presidente a che punto siamo con Casa 100 Calabria?”. Sì, Casa 100 Calabria è una misura che avevo promesso in campagna elettorale, per la verità l’ho copiata dal Trentino perché anche copiare bene significa fare bene il presidente. È una misura che consentirà a chi deciderà di risiedere nei borghi calabresi di avere un finanziamento per l’acquisto delle ristrutturazioni delle case: ci stiamo lavorando perché abbiamo rimodulato i fondi comunitari e per metà del 2026 sarà pronta».

Il governatore annuncia inoltre tempi certi per un’altra promessa: «Come sarà pronto a luglio del 2026 il reddito di merito che pure avevo promesso in campagna elettorale. È il reddito che daremo ai diplomati calabresi che decideranno di iscriversi nelle nostre università perché così avremo più possibilità di trattenerli in Calabria. Di merito perché si dovranno impegnare a mantenere la media del 27 altrimenti gli viene revocato».

Tra i temi affrontati anche lo scalo di Reggio Calabria. «Quando sarà pronto l’aeroporto di Reggio? Tra qualche settimana, al massimo nel gennaio 2026, avremo un biglietto da visita bellissimo per una città bellissima come Reggio Calabria e di una regione straordinaria come la Calabria. A Reggio, peraltro, abbiamo fatto 900 mila arrivi, un record storico». Occhiuto ricorda poi i progetti sugli hangar di Ryanair: «Sono stato in queste settimane a Bergamo a visitare gli hangar di Ryanair che faremo anche a Lamezia e saranno pronti ad aprile del 2026. A Bergamo ho salutato anche i ragazzi calabresi che si stanno formando lì per poter lavorare a Lamezia. Sto trattando con Ita la scuola per piloti a Crotone e credo che riusciremo ad averla».

Non mancano reazioni ai commenti più critici ricevuti online. «Ho letto un commento che dice “fai schifo, vergognati”. Ho letto il suo profilo e sapete chi è? Un tassista, perché nelle scorse settimane abbiamo vinto in Corte Costituzionale contro il decreto di Salvini che faceva un favore ai tassisti e limitava gli Ncc. Io ho deciso di fare ricorso in Corte Costituzionale e ho vinto, ha vinto la Calabria. Qualcuno ha detto “ci aspettavamo che lo facesse la Lombardia e invece lo ha fatto la Calabria”. Sì, la Calabria oggi si segnala come una regione tra le più liberali d’Italia».

Occhiuto affronta anche il tema del sostegno alle donne affette da patologie oncologiche. «“Donne sole, non in grado di lavorare e colpite nella dignità”. Questo è un commento che ha scritto una donna su un post di un’iniziativa che abbiamo presentato qualche giorno fa con l’assessore Straface. L’avevo promesso in campagna elettorale: nelle prime settimane avremmo fatto una misura per le donne colpite da una patologia oncologica. L’abbiamo realizzata entro quindici giorni dalla costituzione della Giunta. Le donne che per esempio fanno chemioterapia e hanno problemi legati a una patologia oncologica avranno un contributo per tutte le spese perché spesso alla malattia si associa una tossicità economica e sono molto fiero di questa misura».

Sul fronte del benessere psicologico, il presidente ricorda: «Sul psicologo scolastico: lo abbiamo fatto partire, ora stiamo lavorando sullo psicologo di base che deve esserci così come c’è il pediatra e il medico di base. Il disagio psichico giovanile è una pandemia silente di cui dobbiamo occuparci. Lo stiamo facendo spendendo bene le risorse europee».

C’è spazio anche per una reprimenda interna al sistema sanitario calabrese: «C’è una cosa che mi fa arrabbiare: una persona ha postato un servizio di SkyTg24 sui furbetti del cartellino nelle aziende sanitarie, negli ospedali. Io mi faccio a pezzi e so che è complicato perché per tantissimo tempo non è stato fatto niente in Sanità, però quando poi ci sono dipendenti che invece di fare il loro lavoro timbrano e se ne vanno senza pensare alla gente che in quei luoghi porta sofferenza, un po’ mi arrabbio. Ci sono tanti eroi nei nostri ospedali che fanno turni massacranti, però ce ne sono tantissimi che se ne fregano di essere responsabili e gentili con chi soffre. Tolleranza zero verso questi atteggiamenti».

Infine, Occhiuto affronta il tema della percezione esterna della Calabria: «Sulla Calabria in cui si parla solo di cronaca nera: è vero, a volte ci criticano perché siamo la regione che fa i capodanni, però proprio grazie a questo entriamo nelle case di tutti gli italiani. La nostra è la regione dove per esempio è stato girato Sandokan. Il villaggio di Sandokan, che è un colossal incredibile che ha fatto ascolti straordinari, sarà una meta di cine-turismo in Calabria. Le spiagge in cui cavalca Sandokan sono in Calabria. Anche questa è promozione territoriale come il Giro d’Italia che partirà da Catanzaro per arrivare a Cosenza e Praia a Mare».

Il presidente chiude con uno sguardo ai trasporti: «Calabria non più con le littorine ma con treni di ultima generazione che abbiamo acquistato e li abbiamo messi in esercizio come la metropolitana di Catanzaro che unirà tutto il tessuto urbano della città. Buona Calabria a tutti». (redazione@corrierecal.it)

