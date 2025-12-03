Rottura della condotta, domani scuole chiuse a Catanzaro

emergenza idrica

CATANZARO Nel pomeriggio è stata registrata la rottura della condotta che alimenta, dalle vasche di Magisano, l’Ipot Santa Domenica. Una squadra della Sorical è già sul posto per attrezzare il cantiere e procedere alla riparazione. In serata è prevista una riunione in Prefettura per gestire l’emergenza. La rottura ha comportato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua in numerosi quartieri della città, da nord a sud. In conseguenza di questo, domani, 4 dicembre, le scuole a Catanzaro saranno chiuse. A disporlo è stato il sindaco Nicola Fiorita con una propria ordinanza. La sospensione riguarda ogni attività, didattica ed extra didattica.

