Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:06
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

maltempo

Temporali e piogge intense: domani allerta arancione sulla Calabria ionica

La Regione diffonde un nuovo bollettino che innalza il livello di attenzione per il 4 dicembre

Pubblicato il: 03/12/2025 – 19:32
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Temporali e piogge intense: domani allerta arancione sulla Calabria ionica

CATANZARO Peggiorano le condizioni meteo in Calabria. Previste piogge intense e temporali, soprattutto lungo la costa ionica centro settentrionale. La Protezione civile regionale ha diramato, pertanto, un bollettino di allerta gialla per oggi pomeriggio, 3 dicembre, su tutta la regione; arancione, per domani 4 dicembre, sulla Calabria ionica settentrionale, gialla sul resto della Regione.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
allerta arancione in Calabria
Allerta gialla in Calabria
METEO CALABRIA
previsioni meteo calabria
Rilevanti
Categorie collegate
Cosenza e provincia
Cronaca
Crotone
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x