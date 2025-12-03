Si legge in: 1 minuto
Temporali e piogge intense: domani allerta arancione sulla Calabria ionica
La Regione diffonde un nuovo bollettino che innalza il livello di attenzione per il 4 dicembre
Pubblicato il: 03/12/2025 – 19:32
CATANZARO Peggiorano le condizioni meteo in Calabria. Previste piogge intense e temporali, soprattutto lungo la costa ionica centro settentrionale. La Protezione civile regionale ha diramato, pertanto, un bollettino di allerta gialla per oggi pomeriggio, 3 dicembre, su tutta la regione; arancione, per domani 4 dicembre, sulla Calabria ionica settentrionale, gialla sul resto della Regione.
