A Soverato arriva “L’alfabeto inutile”: arte e musica per sensibilizzare sui giovani hikikomori

l’evento

CATANZARO “L’alfabeto inutile – Atto unico per sei canzoni vive”, tratto dal libro di Michele Caccamo, diventa un evento di sensibilizzazione che unisce arte, musica e impegno sociale.

L’8 dicembre 2025, alle ore 21:00, il Teatro Comunale di Soverato ospiterà una serata dedicata al delicato e attualissimo fenomeno dei giovani hikikomori: una condizione che in Italia riguarda circa 140.000 ragazzi. Il libro da cui nasce la performance, pubblicato da Elliot, racconta la preghiera laica di un padre che tenta di raggiungere un figlio chiuso da anni nella propria stanza, inghiottito da un isolamento estremo. Un testo che diventa voce e testimonianza di un dolore silenzioso, ma diffuso, che coinvolge intere famiglie e la società.



Proprio per dare risonanza a questo tema, numerosi artisti del panorama nazionale hanno scelto di unirsi attorno al progetto, offrendo la propria presenza come gesto di partecipazione civica e sensibilità sociale. Tra loro Barreca, Grazia Di Michele, Alberto Fortis, Mimmo Locasciulli, Neri Marcorè, Mariella Nava, insieme agli interventi di Paolo Talanica, Michele Caccamo e Wladimiro Maisano. A condurre la serata sarà Domenico Gareri. L’iniziativa nasce in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze e la Consulta Mentale dell’ASP di Catanzaro, oltre al Coordinamento delle Associazioni di Salute Mentale (CASM), sottolineando l’importanza di un dialogo aperto fra cultura, istituzioni e comunità.

