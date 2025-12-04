‘Ndrangheta, processo ai Bellocco di Rosarno: in 40 hanno fatto appello – I NOMI

Blu Notte

REGGIO CALABRIA La Corte d’Appello di Reggio Calabria (prima sezione) ha notificato il decreto di citazione per l’appello nei confronti degli imputati coinvolti nel processo (celebrato con rito abbreviato) nato dall’inchiesta “Blu Notte”, con il blitz scattato il 13 dicembre eseguito dai Carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria contro la potente cosca dei Bellocco di Rosarno.

Il gup aveva inflitto a settembre 2024 vent’anni di carcere ad Umberto Bellocco (cl. ’83), considerato dalla Dda reggina il reggente del casato di ‘ndrangheta di Rosarno, nipote omonimo del defunto boss classe ’37. Stessa condanna per Francesco Benito Palaia, cognato di Bellocco, proprio come aveva chiesto in fase di requisitoria dall’accusa. La sentenza è stata impugnata dal collegio difensivo e quindi la Corte, l’11 febbraio 2026, procederà all’esame dell’impugnazione avverso la sentenza in camera di consiglio.

I nomi

Ecco gli imputati per i quali si procederà in Appello (tra parentesi la condanna rimediata in primo grado):

Palaia Benito (20 anni) Bellocco Umberto (20 anni) Bellocco Michele (14 anni e 10 mesi) Bellocco Emanuela (14 anni e 8 mesi e 10 giorni) Bellocco Rocco (11 anni) Bellocco Domenico (10 anni e 11 mesi e 10 giorni) Caminiti Rosario (14 anni e 7 mesi e 10 giorni) Mandaglio Antonio (13 anni e 4 mesi) Restuccia Antonio (12 anni e 5 mesi) Biondo Antonino (12 anni e 4 mesi) Nocera Giovanni (12 anni e 2 mesi) Stilo Rocco (11 anni e 9 mesi) Nocera Maria Serafina (11 anni e 8 mesi) Furuli Pasquale (11 anni e 7 mesi) Nocera Francesco (11 anni e 1 mese e 10 giorni) Palaia Vincenzo (11 anni e 1 mese e 10 giorni) Condoleo Enrico (10 anni e 6 mesi) Barrese Antonio (10 anni e 5 mesi e 5 giorni) Larosa Massimo (10 anni e 4 mesi) Palaia Gaetano (9 anni e 5 mesi) Lamari Massimo (9 anni e 4 mesi) Tiberio Michele (8 anni) Palaia Martina (8 anni e 6 mesi) Gregorio William (8 anni e 10 mesi) Bellocco Francesco Antonio (8 anni) Bellocco Michelangelo (8 anni e 6 mesi) Larosa Michele (8 anni) Lombardo Vincenzo (8 anni) Serour Ramy (8 anni) Marando Alessandro (7 anni) Maiuri Antonio (6 anni e 8 mesi) Palaia Giovanni (6 anni e 2 mesi) Delfino Rocco (4 anni e 5 mesi e 10 giorni) Palaia Gaetano (4 anni) Trimboli Natale (4 anni) Ursino Gabriele (2 anni e 8 mesi) Paladino Antonio (2 anni e 2 mesi e 20 giorni) Palaia Gaetano (1 anno e 4 mesi) Callisti Luciano (1 anno e 4 mesi) Scarmato Domenico (10 mesi)

Nel collegio difensivo fanno parte gli avvocati: Maria Angela Borgese, Michele Novella, Francesco Albanese, Domenico Infantino, Giacomo Iaria, Giuseppe Gervasi, Antonino Carmelo Naso, Davide Vigna e Vincenzo Sorgiovanni.Nel collegio difensivo fanno parte gli avvocati: Maria Angela Borgese, Michele Novella, Francesco Albanese, Domenico Infantino, Giacomo Iaria, Giuseppe Gervasi, Antonino Carmelo Naso, Davide Vigna e Vincenzo Sorgiovanni.