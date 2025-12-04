Un passo avanti per la sanità digitale: al Centro Multidisciplinare delle Cefalee di Reggio arriva la televista

telemedicina

REGGIO CALABRIA Continua il percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi sanitari da parte dell’Asp di Reggio Calabria. L’Azienda, da domani, attiverà il nuovo servizio di televista dedicato specificamente ai pazienti in carico al Centro italiano multidisciplinare delle Cefalee. L’iniziativa è stata promossa dalla coordinatrice del Centro riconosciuto dalla Sisc e si inserisce nel percorso di evoluzione della telemedicina intrapreso dall’Asp reggina. Il progetto si affianca, in particolare, al consolidato programma Telemed_Oltrelemura, attivo presso gli istituti penitenziari del territorio, dimostrando l’impegno costante dell’Azienda nell’ampliare le modalità di accesso alle cure.

I vantaggi del progetto

L’adozione di questa modalità assistenziale a distanza offre vantaggi concreti e immediati: garantisce continuità assistenziale, potenzia l’accesso ai servizi e, soprattutto, riduce i tempi di attesa e gli spostamenti, venendo incontro alle esigenze dei pazienti e favorendo un approccio multidisciplinare integrato. Il percorso è in piena sintonia con gli obiettivi strategici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che promuove con forza la trasformazione digitale della sanità per migliorare la qualità e l’equità dell’assistenza. Come riconosciuto dall’Agenas, che ha attestato il superamento dell’obiettivo PNRR relativo ai servizi di telemedicina, un risultato raggiunto anche grazie al contributo sinergico dell’Asp di Reggio Calabria in collaborazione con Azienda Zero. «Con questa nuova opportunità – si legge in una nota – l’Asp ribadisce la propria vicinanza ai cittadini e conferma l’impegno a rispondere in modo moderno, inclusivo e orientato al benessere della comunità. La Direzione Strategica esprime un sentito ringraziamento alla dottoressa Carmen Francesca Zagaria, Direttore dell’UOC Programmazione e Controllo di Gestione, ai suoi collaboratori, alla dottoressa Fortunata Tripodi e a tutto il personale sanitario e tecnico coinvolto per l’impegno profuso nella realizzazione di questo importante progetto».

