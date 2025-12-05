A Reggio tra luci e ombre, il sindaco tenta la mossa finale

Rottura e ricucitura

REGGIO CALABRIA Sono ore decisive per la crisi politica che da settimane paralizza Palazzo San Giorgio. Dopo giorni di tensioni, veti incrociati e fratture sempre più evidenti nella maggioranza, il sindaco Giuseppe Falcomatà sarebbe pronto ad accettare l’“accordo” politico necessario per uscire dallo stallo. Un passaggio reso possibile anche dall’intervento del senatore Alessandro Alfieri, arrivato nei giorni scorsi a Reggio Calabria inviato da Elly Schlein, con il ruolo di mediatore in una delle fasi più delicate dell’ultimo scorcio di consiliatura. Non si profila, dunque, alcun azzeramento complessivo della giunta, come invece avevano chiesto a gran voce i consiglieri comunali dem e i tre aderenti al gruppo “Rinascita Comune”. Dopo il recente rimpasto “falcomatiano”, la linea del sindaco resta quella di un intervento mirato, non di una rifondazione totale dell’esecutivo. Il prezzo dell’intesa è politicamente significativo: fuori dalla giunta la neo nominata assessore Mary Caracciolo, figura che aveva già sollevato forti malumori per il suo passato in Forza Italia ed elevata a simbolo dello strappo con una parte del Partito democratico.

Sul tavolo c’è anche il cambio della carica di vicesindaco: Paolo Brunetti sarebbe destinato a lasciare l’incarico, pur restando assessore, mentre al suo posto subentrerebbe Mimmo Battaglia. Una scelta che mira a sbloccare l’impasse a Palazzo San Giorgio e provare a ripartire per gli ultimi mesi di governo della città, evitando il rischio concreto di un logoramento definitivo dell’azione amministrativa. L’obiettivo è tentare di ricompattare una maggioranza lacerata e restituire operatività a un’amministrazione che, nelle ultime settimane, è apparsa più impegnata nelle guerre interne che sui dossier strategici per Reggio. Il segretario del Pd Peppe Panetta, sentito dal Corriere della Calabria, è sereno. Spiega che dopo vari incontri e interlocuzioni, ci sarebbe appunto questa intesa ma “restiamo in attesa di comunicazioni”. Sul fronte scelta del nuovo assessore al posto della Caracciolo, il segretario dem spiega: “Poi si vedrà, l’importante adesso è uscire da questa situazione”.

L’attesa della coalizione Intanto il sindaco ha avviato confronti con i gruppi della sua maggioranza, tra cui i Red, che hanno chiesto un tavolo allargato per affrontare la crisi e si sono detti disponibili a valutare le proposte, così come i Dp guidati da Nino De Gateano, mentre resta la rottura con Rinascita Comune e il suo capogruppo Quartuccio. Una frattura che già si era consumata quando Filippo Quartuccio, in qualità di delegato alla Cultura, voleva partecipare al Festival Cosmos ma gli “è stato impedito”, poi ha dato vita a un gruppo consiliare autonomo, “Rinascita Comune”, insieme ai consiglieri Peppe Sera e Santo Bongani, posizionandosi su una linea critica rispetto alla gestione politica del sindaco. Nelle ultime ore, però, lo scontro ha compiuto un ulteriore salto di qualità: Quartuccio ha rimesso anche le deleghe alla Cultura, alle Politiche Comunitarie e alle Pari Opportunità in Città Metropolitana, sancendo un atto politico di rottura definitivo. Una scelta che verrà spiegata pubblicamente nel corso di una conferenza stampa già annunciata, nella quale il consigliere illustrerà le ragioni della decisione, farà un bilancio dell’attività svolta e indicherà la propria visione per il futuro della città. Un appuntamento che si preannuncia come un nuovo snodo delicatissimo della crisi che aveva portato i tre consiglieri Rc e quelli del Pd a disertare il Consiglio comunale. Le luci del Natale e il messaggio politico del sindaco Nel pieno di questa tempesta politica, oggi il sindaco, prima di partire, sarà comunque protagonista di uno degli appuntamenti simbolicamente più forti del periodo natalizio: l’accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo, alle ore 18, evento che segna l’avvio ufficiale delle iniziative per le festività. Un momento che potrebbe rappresentare anche uno degli ultimi atti pubblici di Falcomatà da primo cittadino, alla luce della sua elezione in Consiglio regionale e della conseguente imminente decadenza dalla carica.

Dai suoi canali social il sindaco affida alle parole un messaggio che va oltre la dimensione festiva: «Accenderemo il nostro albero di Natale. Lo faremo insieme, come da tradizione, nel nome dell’amore». Le luci delle festività ridisegnano il volto della città, ma non cancellano le ombre della crisi politica. Tra le installazioni c’è anche una frase sotto la quale Falcomatà si è fatto fotografare: “Ricordati, ovunque sei, se mi cercherai, sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai”, accompagnata dallo slogan “Reggio Città Natale, sempre e per sempre”. Parole che, dopo le durissime polemiche degli ultimi giorni, assumono un significato chiaramente politico: il sindaco rivendica pubblicamente di aver sempre scelto la città, Reggio Calabria, e di essere rimasto coerente con la propria parte, quella del Partito democratico. Un messaggio identitario lanciato proprio nel momento di massima fragilità del suo mandato. Le prossime ore saranno determinanti. L’accordo potrebbe arrivare a breve, ma la mossa di Quartuccio dimostra che la resa dei conti politica è tutt’altro che archiviata. Stando così le cose nella prossima seduta consiliare, probabilmente nella prossima settimana, dovrebbe essere formalizzata la nomina di Battaglia, un passaggio che potrebbe aprire nuove possibilità per sbloccare l’impasse e ricucire i rapporti con i gruppi di maggioranza e di costruire un’esecutivo equilibrato, capace di lavorare negli ultimi mesi della legislatura. (redazione@corrierecal.it)

