Incendio in una abitazione a Castrovillari: 35enne ustionato gravemente
L’uomo è stato portato con l’elisoccorso all’Annunziata di Cosenza con prognosi riservata. Sulle cause i carabinieri non escludono l’ipotesi dolosa
Pubblicato il: 05/12/2025 – 14:22
CASTROVILLARI Un uomo di trentacinquenne è rimasto gravemente ustionato a causa di un incendio sviluppatosi stamattina nella sua abitazione nel centro di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale del 118 insieme ai carabinieri della Compagnia di Castrovillari, che, riguardo le cause dell’incendio, non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. Il trentacinquenne ferito è stato portato con l’elisoccorso nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.
