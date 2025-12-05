Skip to main content

Mondiali, ecco chi troverebbe l’Italia se si qualificasse

In caso di passaggio sarebbe nel girone B con Canada, Qatar e Svizzera

Pubblicato il: 05/12/2025 – 21:59
ROMA Se l’Italia si qualificherà per i Mondiali 2026 sarà inserita nel girone B con Canada, Qatar e Svizzera. Lo ha deciso il sorteggio della rassegna iridata 2026 a Washington. L’Italia cercherà il pass mondiale nella semifinale contro l’Irlanda del Nord (il 26 marzo a Bergamo) ed eventualmente contro la vincente di Galles-Bosnia (il 31 marzo in trasferta). (Ansa)

