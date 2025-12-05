Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:28
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

nave intercettata

Nuovo raid nel Pacifico: uccisi 4 narcotrafficanti

L’operazione statunitense contro il traffico di droga

Pubblicato il: 05/12/2025 – 7:15
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Nuovo raid nel Pacifico: uccisi 4 narcotrafficanti

NEW YORK Gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo attacco contro una nave accusata di trasportare droga. Il raid è stato nel Pacifico e i quattro “narcoterroristi” a bordo dell’imbarcazione sono stati uccisi, ha annunciato il Southern Command (Southcom) americano. L’attacco è il 22mo condotto nell’ambito della dichiarata lotta alla droga del presidente Donald Trump.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
narcotrafficanti
raid usa narcotraffico
Top
uccisi 4 narcotrafficanti
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x