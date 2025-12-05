Nuovo raid nel Pacifico: uccisi 4 narcotrafficanti

nave intercettata

NEW YORK Gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo attacco contro una nave accusata di trasportare droga. Il raid è stato nel Pacifico e i quattro “narcoterroristi” a bordo dell’imbarcazione sono stati uccisi, ha annunciato il Southern Command (Southcom) americano. L’attacco è il 22mo condotto nell’ambito della dichiarata lotta alla droga del presidente Donald Trump.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato