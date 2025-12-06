Bonus psicologo 2025, pubblicate le graduatorie definitive

I FONDI

L’Inps ha pubblicato le graduatorie definitive dei beneficiari del Bonus Psicologo 2025, suddivise per Regioni e per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. Le graduatorie sono state formulate sulla base dell’Isee più basso e, in caso di parità, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto delle risorse stanziate. Per garantire una risposta più ampia alla crescente domanda di sostegno psicologico, il ministero della Salute ha disposto l’unificazione dei fondi 2024 e 2025, destinando interamente all’annualità 2025 un totale di 21,5 milioni. Ciò ha consentito l’elaborazione di un’unica graduatoria nazionale e l’accoglimento di un numero maggiore di richieste. Le domande presentate con Isee, recante omissioni o difformità non sanate entro i termini previsti dalla circolare n. 124/2025, sono state dichiarate improcedibili e non sono state considerate per la predisposizione delle graduatorie. I richiedenti possono consultare sul sito l’esito della domanda, l’eventuale importo riconosciuto e il codice univoco da comunicare al professionista per usufruire delle sedute. A partire da oggi, i beneficiari hanno 270 giorni di tempo per utilizzare il contributo.

Gli utenti possono verificare la propria posizione accedendo al sito www.inps.it, cercando “Bonus psicologo” e selezionando il servizio dedicato. Una volta autenticati, i richiedenti possono consultare l’esito della domanda, l’eventuale importo riconosciuto e il codice univoco da comunicare al professionista per usufruire delle sedute.

