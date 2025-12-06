Skip to main content

In tre mesi 14 furti durante la pausa pranzo: arrestato

Blitz dei Carabinieri di Genova

Pubblicato il: 06/12/2025 – 9:49
In tre mesi 14 furti durante la pausa pranzo: arrestato

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Sestri Levante e della Stazione di Lavagna (Genova) hanno arrestato per furto aggravato, su provvedimento emesso dal Tribunale di Genova su richiesta della Procura, a carico di un 51enne di origini genovesi. Le indagini dei Carabinieri, svolte mediante l’analisi delle telecamere di videosorveglianza, servizi di pedinamento e diversi accertamenti investigativi, hanno consentito di raccogliere elementi di prova a carico dell’uomo, che tra l’ottobre 2024 e il gennaio 2025, avrebbe commesso complessivamente 14 furti presso altrettanti esercizi commerciali, tra i quali negozi di ottica, di abbigliamento, di alimenti per animali, forni, pizzerie, farmacie e un fruttivendolo, tra Sestri Levante, Casarza Ligure, Cogomo e Lavagna. Secondo quanto ricostruito, il 51enne, approfittando della pausa pranzo del personale dei negozi, oppure poco dopo l’orario di chiusura dell’esercizio commerciale, si sarebbe introdotto all’interno dei locali forzandone gli ingressi e asportando il denaro custodito nei registratori di cassa che, in totale, si aggira in oltre 8.000 euro.
Il 51enne, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

