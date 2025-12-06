La Calabria ad Artigiano in Fiera: ecco lo stand – FOTO

lo spazio regionale

MILANO Calabria, la terra degli italiani. La Regione sarà protagonista, anche quest’anno, dell’edizione invernale di Artigiano in Fiera: in programma dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho, con una delle aree espositive più estese della manifestazione: oltre 1.600 metri quadrati interamente dedicati alla valorizzazione e alla promozione delle eccellenze territoriali. All’interno dello spazio regionale trovano posto artigiani, produttori e piccole imprese che raccontano, attraverso i loro prodotti, la storia, la creatività e l’identità dei diversi territori calabresi.

«È una Calabria che cresce, nel numero e nella qualità dei partecipanti», sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, ricordando che quest’anno sono presenti oltre 220 aziende, di cui circa 190 appartenenti al comparto agroalimentare calabrese. Una partecipazione che conferma il ruolo strategico della fiera milanese come vetrina internazionale per le produzioni tipiche, i sapori e i saperi artigianali della regione, ma anche come occasione concreta di incontro con buyer, visitatori e operatori dei mercati nazionali ed esteri. «Tra le tante novità di questa edizione – continua l’assessore Gallo – l’apertura del ristorante “Calabria”, che torna nell’area fieristica di Rho Milano dopo qualche decennio di assenza. Uno spazio che permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva nei sapori della cucina calabrese, con menù ispirati alle ricette tradizionali e alle produzioni d’eccellenza portate in fiera dalle aziende regionali, rafforzando ulteriormente il legame tra promozione gastronomica, identità culturale e sviluppo economico del territorio». (redazione@corrierecal.it)

