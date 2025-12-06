Skip to main content

ue-usa

«Sulle nostre regole decidiamo noi». L’Ue risponde a Trump

Bruxelles sulla strategia Usa: «Alleati più forti insieme»

“Quando si tratta di decisioni che riguardano l’Unione europea, queste vengono prese dall’Unione europea, per l’Unione europea, comprese quelle che riguardano la nostra autonomia normativa, la tutela della libertà di espressione e l’ordine internazionale fondato sulle regole”. Lo riferisce un portavoce della Commissione Ue in risposta alla strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. “Il partenariato transatlantico è unico e, come sempre, gli alleati sono più forti insieme”, evidenzia.

TRUMP
UE
Unione europea
