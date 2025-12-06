Trasporto sanitario urgente: da Lamezia a Torino per un 40enne in pericolo di vita

il volo salva-vita

Trasporto sanitario urgente per un uomo di 40 anni, in pericolo di vita, da Lamezia Terme a Torino Caselle, effettuato con un velivolo Gulfstream G650 dell’Aeronautica Militare. L’uomo necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’Azienda sanitaria provinciale Catanzaro all’ospedale Molinette di Torino. Il paziente ha viaggiato all’interno del velivolo, monitorato e assistito da un’equipe medica e dalla moglie. Il volo salva-vita era stato attivato, su richiesta della prefettura di Catanzaro, dalla sala situazione di Vertice dell’Aeronautica militare del Comando squadra aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31esimo Stormo. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino atterrando a Lamezia Terme, dove l’uomo è stato subito imbarcato sull’aereo per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Torino Caselle, avvenuto poco dopo le 15, l’ambulanza si è diretta all’ospedale Molinette per il ricovero. Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

