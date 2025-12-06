Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:24
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

L’aggressione

Uccide la nonna a martellate e ferisce il compagno della madre: arrestato

Fermato un 30enne ad Ostia, sul litorale di Roma

Pubblicato il: 06/12/2025 – 13:19
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Uccide la nonna a martellate e ferisce il compagno della madre: arrestato

Ha ucciso la nonna a martellate e ha ferito il compagno della madre a Ostia, sul litorale di Roma. Per questo un uomo di 30 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione, il fatto è avvenuto in via Molteni poco dopo le 8 di questa mattina, quando il 30enne, al culmine di una lite in famiglia, ha aggredito con un martello la nonna di 80 anni, uccidendola, e ha ferito il compagno della madre, un uomo di 49 anni. Il 30enne è successivamente fuggito, prendendo un treno della linea ferroviaria Roma-Lido, per poi fermarsi in viale Giustiniano Imperatore, dove è stato intercettato dai poliziotti. Nel frattempo, gli operatori sanitari, hanno trasportato il 49enne all’ospedale Grassi di Ostia.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
arrestato 30enne Ostia
arresto omicidio Ostia
nonna uccisa Ostia
Top
uccide nonna ostia
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x