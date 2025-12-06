Uccide la nonna a martellate e ferisce il compagno della madre: arrestato

L’aggressione

Ha ucciso la nonna a martellate e ha ferito il compagno della madre a Ostia, sul litorale di Roma. Per questo un uomo di 30 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione, il fatto è avvenuto in via Molteni poco dopo le 8 di questa mattina, quando il 30enne, al culmine di una lite in famiglia, ha aggredito con un martello la nonna di 80 anni, uccidendola, e ha ferito il compagno della madre, un uomo di 49 anni. Il 30enne è successivamente fuggito, prendendo un treno della linea ferroviaria Roma-Lido, per poi fermarsi in viale Giustiniano Imperatore, dove è stato intercettato dai poliziotti. Nel frattempo, gli operatori sanitari, hanno trasportato il 49enne all’ospedale Grassi di Ostia.

