A Reggio Calabria una mostra su Gianni Versace

ROMA “Gianni Versace. Terra Mater. Magna Graecia roots tribute” è il titolo della mostra che, dal 19 dicembre al 19 aprile, sarà in esposizione presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Un percorso dedicato al legame profondo tra il grande stilista e le radici culturali della sua terra, la Calabria. La conferenza stampa di annuncio della mostra, su iniziativa di Giusy Versace, senatrice di Noi Moderati e componente della Commissione Cultura del Senato, è in programma martedì 9 dicembre, alle 18, presso la sala Nassirya del Senato, a Roma. Oltre alla senatrice Versace, interverranno Valentina Gemignani, Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura, il senatore Roberto Marti, presidente della settima Commissione Senato, Santo Versace, Fabrizio Sudano, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e curatore della mostra, Sabina Albano, curatrice della mostra.

