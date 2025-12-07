Cosenza, contro il Picerno serve solo la vittoria – PROBABILI FORMAZIONI

si gioca alle 17.30

COSENZA Il Cosenza non può più sbagliare. Questo pomeriggio, alle 17.30, la squadra di Antonio Buscè affronterà il fanalino di coda del torneo Picerno in un San Vito-Marulla che, ancora una volta, sarà vuoto. La protesta della tifoseria contro la proprietà continua infatti a tenere lontani dagli spalti i gruppi organizzati e non solo, trasformando l’impianto rossoblù in un’arena silenziosa. Un’immagine ormai abituale, certamente meno d’impatto rispetto ai risultati positivi che la squadra ha ottenuto fino a qui.

Il pesante e inatteso passo falso di Foggia ha complicato la corsa dei Lupi, che devono vincere per mantenere almeno invariato il distacco dalla capolista. Il Catania, superando il Crotone venerdì sera, si è momentaneamente portato a +8. Una situazione impensabile fino a due giornate fa, quando il gap dalla vetta era ridotto a soli due punti. In conferenza stampa, però, Buscè ha ricordato che gli etnei sono sempre stati i principali favoriti per la promozione: «L’ho detto già tre mesi fa: per struttura della squadra e ambiente, il Catania vuole arrivare ad aprile con almeno dieci punti di vantaggio sulla seconda e festeggiare la promozione». Il tecnico ha anche preso le difese di Luca Garritano, bersaglio sui social dopo il doppio rigore fallito a Foggia.

La protesta della tifoseria continua

Sul fronte societario la tensione rimane alta. Il gruppo Anni Ottanta Cosenza della Curva Nord ha ribadito in settimana la distanza dalla proprietà e la volontà di proseguire la protesta contro il presidente Guarascio «ad oltranza». Nonostante i risultati convincenti ottenuti in campo (almeno fino a Foggia), la frattura tra piazza e società è ormai insanabile. I tentativi del direttore generale Salvatore Gualtieri di ricucire lo strappo, com’era prevedibile non hanno prodotto alcun effetto: anche oggi le curve resteranno fuori dallo stadio.

La squadra

Tornando al campo, Buscè ha fatto il punto su alcuni acciacchi settimanali. Florenzi ha accusato problemi intestinali in settimana ma sarà regolarmente a disposizione. Così come Mazzocchi, uscito malconcio a Foggia: l’attaccante è stato gestito con prudenza. Pompei, fermato da un attacco influenzale, non si è allenato. E’ stato convocato ma è possibile il ritorno tra i pali di Vettorel dal primo minuto. Migliorano le condizioni di Ricciardi e di Dametto, completamente recuperato. Buscè ha poi ammesso che alcuni reparti sono più completi di altri e che qualcuno dovrà inevitabilmente sacrificarsi: «C’è chi sta tirando la carretta da luglio. Sapevamo delle difficoltà, ma non ci fasciamo la testa. Le idee negative non servono a nulla». Il tecnico guarda con speranza all’imminente mercato invernale, che aprirà tra meno di un mese. L’obiettivo dovrebbe essere quello di irrobustire tecnicamente una rosa troppo corta per puntare con decisione al salto di categoria. La concorrenza, però, a differenza del club silano, si sta muovendo con grande determinazione e rapidità: l’esterno destro Longobardi, ex Rimini e obiettivo concreto dei Lupi, martedì scorso ha scelto la Salernitana. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cannavò, Dametto, Dalle Mura, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Florenzi; Mazzocchi. All.: Buscè.

PICERNO (4-2-3-1): Marcone; Gemignani, Frison, Granata, Pistolesi; Djibril, Bianchi; Cardoni, Maiorino, Energe; Abreu. All.: Bertotto.

