Ultimo aggiornamento alle 9:30
Si legge in: 1 minuto
il racconto

Da Gossip Girl a Sandokan, Ed Westwick: «Girare in Calabria è come essere in Malesia»

L’attore londinese si racconta al podcast Supernova di Cattelan. E’ tra i principali protagonisti della serie Sandokan: girata in Calabria

Pubblicato il: 07/12/2025 – 7:34
ROMA L’attore londinese Ed Westwick (nella foto in copertina di Supernova) si è ritrovato spesso ad interpretare la parte del cattivo. Il successo lo ha conquistato con la seguitissima serie tv Gossip Girl, mentre oggi è tra i principali protagonisti della serie Rai Sandokan: girata in Calabria. «Questo posto ha tutto – ha raccontato l’attore nel corso del podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan – puoi andare a sciare e puoi andare al mare, e poi puoi andare anche in Malesia». Il riferimento è proprio a Sandokan che nella puntata d’esordio ha conquistato uno share pari al 34% con 6 milioni di spettatori.

