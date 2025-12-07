Da Gossip Girl a Sandokan, Ed Westwick: «Girare in Calabria è come essere in Malesia»

il racconto

ROMA L’attore londinese Ed Westwick (nella foto in copertina di Supernova) si è ritrovato spesso ad interpretare la parte del cattivo. Il successo lo ha conquistato con la seguitissima serie tv Gossip Girl, mentre oggi è tra i principali protagonisti della serie Rai Sandokan: girata in Calabria. «Questo posto ha tutto – ha raccontato l’attore nel corso del podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan – puoi andare a sciare e puoi andare al mare, e poi puoi andare anche in Malesia». Il riferimento è proprio a Sandokan che nella puntata d’esordio ha conquistato uno share pari al 34% con 6 milioni di spettatori.

