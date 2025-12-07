Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:45
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la denuncia

“Spara a Giorgia”, minacce alla premier Meloni

La solidarietà di Occhiuto: «Gesto vile e inaccettabile»

Pubblicato il: 07/12/2025 – 18:51
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
“Spara a Giorgia”, minacce alla premier Meloni

Ondata di solidarietà per la premier Giorgia Meloni dopo le frasi minacciose scritte a Marina di Pietrasanta. Su un muro è apparso il messaggio intimidatorio “Spara a Giorgia”, come denunciato dal partito e da Giovanni Donzelli. Tanti i messaggi di vicinanza per la premier, tra cui quello di Roberto Occhiuto, presidente della Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia. «Le minacce e le intimidazioni rivolte al premier Giorgia Meloni rappresentano un gesto vile, inaccettabile, e incompatibile con i valori della democrazia. La violenza, anche simbolica o verbale, va condannata con fermezza. Solidarietà totale al presidente del Consiglio».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
donzelli
GIORGIA MELONI
minacce
minacce meloni
minacce premier meloni
ROBERTO OCCHIUTO
solidarietà occhiuto
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x