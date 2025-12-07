“Spara a Giorgia”, minacce alla premier Meloni

la denuncia

Ondata di solidarietà per la premier Giorgia Meloni dopo le frasi minacciose scritte a Marina di Pietrasanta. Su un muro è apparso il messaggio intimidatorio “Spara a Giorgia”, come denunciato dal partito e da Giovanni Donzelli. Tanti i messaggi di vicinanza per la premier, tra cui quello di Roberto Occhiuto, presidente della Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia. «Le minacce e le intimidazioni rivolte al premier Giorgia Meloni rappresentano un gesto vile, inaccettabile, e incompatibile con i valori della democrazia. La violenza, anche simbolica o verbale, va condannata con fermezza. Solidarietà totale al presidente del Consiglio».

