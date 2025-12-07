Vittoria di misura del Cosenza, contro il Picerno decide Achour

vincono i lupi

COSENZA Torna a vincere il Cosenza in un match contro il Picerno più complicato del previsto. I rossoblù soffrono poco in difesa, ma trovano la rete con difficoltà e a pochi minuti dalla fine. Mister Buscè la vince ancora con i cambi: è il subentrato Sofiane Achour a segnare il gol vittoria al 78′, per lui terza rete stagionale. Nel primo tempo partita dal ritmo lento e poche occasioni, tutte all’inizio. Avvio super dei lupi con palo esterno di Langella su cross da calcio d’angolo, passano pochi minuti e ancora Langella con un lancio splendido trova Garritano che in mezza rovesciata insacca in rete. L’assistenze però alza la bandierina e segnala fuorigioco, confermato anche dopo la revisione all’Fvs. Al 38′ Mazzocchi difende palla e tira i porta, ma Marcone la manda in angolo. Poco dopo ci prova ancora Garritano ma blocca ancora il portiere del Picerno.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo ritmo lento e Cosenza che ha difficoltà a trovare spazi nella difesa del Picerno. Al 78’ arriva il gol che sblocca la partita: Kouan prova a infilarsi tra i giocatori del Picerno, subisce fallo ma l’arbitro lascia giocare per il vantaggio e il pallone arriva sui piedi di Achour. L’attaccante rossoblù gira subito col sinistro e trova l’angolino, ma soprattutto trova la rete del vantaggio per i lupi. Proteste del Picerno per un possibile fuorigioco, ma dopo quasi 3 minuti di review l’arbitro convalida il gol. Il gioco riprende, ma viene fermato nuovamente per un duro scontro tra Jibril e Kouan che restano entrambi a terra. Nel finale 6 minuti di recupero, ma poche emozioni: l’arbitro fischia il triplice fischio e il Cosenza torna a vincere.

