Volley, ottava vittoria per la Tonno Callipo

sport

VIBO VALENTIA Cinquina consecutiva della Tonno Callipo, che conquista l’ottava vittoria stagionale, ed il quinto 3-0 in casa senza dunque perdere alcun set al PalaValentia! Un ruolino sorprendente della squadra di coach Lanci, che ha saputo modellare un roster che fa del lavoro e dello spirito di squadra le sue virtù principali. Dopo due set iniziali in discesa per i promettenti giallorossi, nel terzo ecco qualche difficoltà. Soprattutto per merito del Crotone, che viene fuori dal guscio e conduce spesso nel punteggio. Vibo all’inizio sembra accusare il colpo, magari abbassando anche la giusta concentrazione che non deve mai mancare. Così paga dazio, va sotto anche di qualche punto e deve iniziare la rincorsa. Qui vengono fuori, probabilmente, le migliori qualità di Paglialunga e compagni: quelle che chiamano in causa sacrificio ed abnegazione. Punto dopo punto, con la regia di Piovan e con la concretezza dei vari Borgesi, Nelli, Paglialunga e Boiko, ecco ristabilita prima la parità e poi il distanziamento da Crotone. La squadra ospite perde così le certezze avute nella prima parte del set. Dovendosi di fatto arrendere alla ritrovata voglia di incidere da parte della Tonno Callipo.

La cronaca

Poca storia nel primo set, la Tonno Callipo assume subito il comando delle operazioni e, nonostante la parità sul 3-3, riprende a macinare gioco e punti. Così sul 7-3 coach Asteriti chiama time out, ma i giallorossi continuano a mantenere un cospicuo vantaggio grazie alla varietà di gioco del palleggiatore Piovan, che chiama in causa sia Borgesi (12-4) e Halim (15-7) dal centro, che Boiko, Paglialunga e Netti (19-9) dalle bande. Crotone cerca di fare il proprio gioco ma contro la precisione e la concretezza di Vibo c’è ben poco da fare. Sul 23-14 entrano pure Smeraldo e Riga, e dopo un primo set-point conquistato proprio da Riga ed annullato da Andrea Asteriti, chiudono il set (25-16) sempre con Riga. Non cambia clichè il secondo set: Vibo sempre in vantaggio e Crotone a cercare di resistere, senza però risultati concreti. Anche in quest’atro parziale da registrare la partià iniziale sul 4-4, poi però la Tonno Callipo sembra sciogliersi e già in un break di 5-0 trova tre punti di Boiko e due di Borgesi, che fissano il risultato sul 9-4, quando coach ospite Asteriti chiama il primo time out. Il set prosegue sempre con Vibo che non fallisce in attacco trovando anche un ace di Halim (14-9), fino al +6 (20-14) quando Crotone utilizza il secondo time out. Da qui in avanti anche un avversario falloso in attacco, oltre alla buona vena di Paglialunga, consentono a Vibo di chiudere sul 2-0, non prima del medesimo cambio del primo set con Smeraldo e Riga in campo e proprio quest’ultimo a chiudere su 25-15. Il terzo set è sicuramente quello più piacevole, anche perché si apprezza maggiormente il valore dei giovani crotonesi, sovente in vantaggio in quest’ultimo gioco. L’inizio è punto a punto fino al 6-6, quando Crotone trova buone combinazioni in attacco andando anche avanti nel punteggio (7-10), quando coach Lanci chiama il suo primo time out del match. I due Asteriti al di là del campo, Boiko e Paglialunga in quello giallorosso fanno botta e risposta, così Crotone arriva anche a +4 (10-14). Da qui in poi però Vibo si fa più concentrato ed in attacco trova i giusti varchi fino al -1 (14-15) quando coach ospite chiama tempo. Il lungo inseguimento di Vibo è coronato sul 16-16 da un muro di Boiko e, sul successivo 17-16, Asteriti chiama ancora tempo. Vibo mantiene 2-3 punti di vantaggio: sul 21-18 entra pure Mauceri al servizio, e Boiko con Borgesi portano avanti Vibo fino al 24-21. Un ace di Asteriti consiglia Lanci a chiamare time out ed al rientro è il solito Boiko a chiudere set (25-22) ed incontro sul 3-0. Settimana prossima ancora al PalaValentia nel terzo derby consecutivo, stavolta contro il forte Corigliano che naviga fin dall’inizio nelle primissime posizioni. Sicuramente si preannuncia un match spettacolare e dagli elevati contenuti tecnico-agonistici.

TONNO CALLIPO – PALLAVOLO CROTONE 3-0

(25-16, 25-15, 25-22)

TONNO CALLIPO: Piovan 4, Boiko 22, Borgesi 10, Halim 6, Paglialunga 8, Netti 3, Buttarini (L), Mauceri, Saturnino, Vassallo, Smeraldo Riga 3. Ne: Calello, Fusco (L). All. Lanci

CROTONE: A.Asteriti 10, L.Asteriti 4, Barile 3, Galluppo 8, Darius, Romeo 6, Ghasemzadhe 1, Tonoli (L). Ne: Cotroneo. Di Lorenzo, Greco (L). All. Asteriti

Arbitri: Gaetano Morena e Giuseppe Citro

Note: durata 22’, 18’, 26’, per un totale di un’ora e 6′. Vibo: ace 3, bs 15, muri 10, errori 21; Crotone: ace 3, bs 7, muri 5, errori 19. Attacco: 54%-34%, ricezione 73%-55%.