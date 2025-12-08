Skip to main content

Altomonte, scooter con due giovani si scontra con un’auto: uno dei feriti in coma farmacologico

Sul posto i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire responsabilità e cause dell’impatto

Pubblicato il: 08/12/2025 – 13:47
ALTOMONTE E’ di due feriti, di cui uno attualmente in coma farmacologico, il bilancio di un grave incidente stradale ad Altomonte, dove uno scooter con a bordo due 17enni si è schiantato contro un’auto in transito. Per il fortissimo impatto i due giovani sono stati sbalzati sull’asfalto: per uno dei due è stato necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove i medici hanno disposto il coma indotto. L’altro giovane, che guidava lo scooter, invece avrebbe riportato ferite giudicate guaribili in pochi giorni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire responsabilità e cause dell’incidente. (redazione@corrierecal.it)


