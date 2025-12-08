Altomonte, scooter con due giovani si scontra con un’auto: uno dei feriti in coma farmacologico

un grave incidente

ALTOMONTE E’ di due feriti, di cui uno attualmente in coma farmacologico, il bilancio di un grave incidente stradale ad Altomonte, dove uno scooter con a bordo due 17enni si è schiantato contro un’auto in transito. Per il fortissimo impatto i due giovani sono stati sbalzati sull’asfalto: per uno dei due è stato necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove i medici hanno disposto il coma indotto. L’altro giovane, che guidava lo scooter, invece avrebbe riportato ferite giudicate guaribili in pochi giorni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire responsabilità e cause dell’incidente. (redazione@corrierecal.it)



Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato