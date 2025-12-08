Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:28
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il blitz

Furti nei bar a Cosenza, azione congiunta carabinieri-polizia: arrestati tre giovani

I tre sono stati bloccati dopo essere stato scoperti mentre provavano a impossessarsi della cassa automatica di un esercizio

Pubblicato il: 08/12/2025 – 11:30
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Furti nei bar a Cosenza, azione congiunta carabinieri-polizia: arrestati tre giovani

COSENZA Con un’azione congiunta i carabinieri del Nucleo radiomobile e la polizia hanno individuato e arrestato tre giovani sospettati di far parte di una banca che si sarebbe resa protagonista di alcuni furti nei bar di Cosenza. Lo scrive la “Gazzetta del Sud”. I tre sarebbero stati fermati nella zona di Piazza Riforma dove avevano appena forzato la saracinesca di un bar e stavano per impossessarsi della cassa automatica: i tre giovani avrebbero tentato la fuga su un’auto rubata ma sarebbero stati bloccati e arrestati. (redazione@corrierecal.it)


 Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
arrestati giovani
carabinieri
carabinieri cosenza
FURTI
furti bar
furti bar cosenza
GIOVANI ARRESTATI
In evidenza
piazza riforma
Polizia
polizia cosenza
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x