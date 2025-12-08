Furti nei bar a Cosenza, azione congiunta carabinieri-polizia: arrestati tre giovani

il blitz

COSENZA Con un’azione congiunta i carabinieri del Nucleo radiomobile e la polizia hanno individuato e arrestato tre giovani sospettati di far parte di una banca che si sarebbe resa protagonista di alcuni furti nei bar di Cosenza. Lo scrive la “Gazzetta del Sud”. I tre sarebbero stati fermati nella zona di Piazza Riforma dove avevano appena forzato la saracinesca di un bar e stavano per impossessarsi della cassa automatica: i tre giovani avrebbero tentato la fuga su un’auto rubata ma sarebbero stati bloccati e arrestati. (redazione@corrierecal.it)



