il blitz
Furti nei bar a Cosenza, azione congiunta carabinieri-polizia: arrestati tre giovani
I tre sono stati bloccati dopo essere stato scoperti mentre provavano a impossessarsi della cassa automatica di un esercizio
Pubblicato il: 08/12/2025 – 11:30
COSENZA Con un’azione congiunta i carabinieri del Nucleo radiomobile e la polizia hanno individuato e arrestato tre giovani sospettati di far parte di una banca che si sarebbe resa protagonista di alcuni furti nei bar di Cosenza. Lo scrive la “Gazzetta del Sud”. I tre sarebbero stati fermati nella zona di Piazza Riforma dove avevano appena forzato la saracinesca di un bar e stavano per impossessarsi della cassa automatica: i tre giovani avrebbero tentato la fuga su un’auto rubata ma sarebbero stati bloccati e arrestati. (redazione@corrierecal.it)
