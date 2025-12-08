«La politica vera è responsabilità, non potere»

Il messaggio per l’immacolata

NAPOLI “Il nostro tempo, il nostro Paese, la nostra terra hanno sempre più bisogno di donne e uomini capaci di coraggio e di umiltà, di servitori che sappiano mettere da parte il tornaconto personale per restituire dignità al bene comune. E i credenti non possono sottrarsi a questa chiamata di pace e di giustizia, perché la politica non è l’arte di vincere, ma l’arte di costruire insieme”. Così l’arcivescovo di Napoli, cardinale Domenico Battaglia, in un passaggio dell’omelia per le celebrazioni dell’Immacolata, ed ha aggiunto che “in un tempo in cui vige la logica violenta dei ‘like’, quella del consenso che svuota le parole e consuma le coscienze, serve ritrovare il senso della misura, il gusto della gratuità, la forza di dire no alle scorciatoie, la capacità di fermarsi davanti a un volto e riconoscerlo come sacro: è la politica come cura”. Battaglia ha sottolineato che politica è “ricordarsi, ogni giorno, che dietro ogni decisione ci sono persone, non numeri; famiglie, non statistiche; bambini, non grafici di bilancio” ed ha affermato che “chi sceglie di rappresentare gli altri è chiamato a custodire la città e questa terra come una casa, non come un possesso: solo chi ha il coraggio di amare senza calcoli può ridare speranza alla nostra terra. E allora, a chi ha scelto di servire la cosa pubblica, vorrei dire: non abbiate paura della verità, non abbiate paura di perdere consenso se state difendendo la giustizia. Abbiate paura solo di dimenticare i volti, di smettere di ascoltare, di rinunciare a sognare perché la politica vera non è potere, è amore che si fa istituzione, è responsabilità che diventa speranza, è servizio che diventa futuro”. Al termine della celebrazione in chiesa, come da tradizione, in piazza i vigili del fuoco hanno posto una corona sulla Madonna in cima alla guglia dell’obelisco. Deposizione salutata dall’applauso della folla presente in piazza. (Ansa)



