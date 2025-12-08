Pd, il “Viaggio nel Terzo Settore” si chiude in Calabria: due giorni di ascolto e impegno sociale

la tappa conclusiva

Il 10 e l’11 dicembre la Calabria accoglie la tappa conclusiva del “Viaggio nel Terzo Settore”, il percorso nazionale promosso dal Partito Democratico e avviato lo scorso anno per conoscere da vicino esperienze, progetti e bisogni delle realtà sociali che operano quotidianamente nei territori.

Un viaggio che ha attraversato l’Italia da nord a sud e che si chiuderà simbolicamente qui, in una regione dove l’impegno delle associazioni, dei volontari e degli operatori rappresenta spesso la prima risposta alle fragilità sociali. A guidare l’iniziativa è Marta Bonafoni, coordinatrice della Segreteria nazionale con delega al Terzo Settore e all’Associazionismo, che nelle due giornate incontrerà organizzazioni, cooperative, cittadini e amministratori per un confronto diretto sul ruolo del welfare comunitario. «Saranno due giornate dedicate al confronto e all’ascolto – spiega Bonafoni – per valorizzare il lavoro di associazioni, operatori e volontari che rappresentano una risorsa fondamentale per le nostre comunità».

Il programma completo degli appuntamenti in Calabria

Calendario ricco di incontri che coinvolgerà diverse realtà territoriali tra le province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

Mercoledì 10 dicembre – Provincia di Cosenza e Catanzaro

COSENZA

Ore 10:00 – “Affavori – APS, Trattoria delle Persone”, Via Giuseppe Garibaldi 42

– “Affavori – APS, Trattoria delle Persone”, Via Giuseppe Garibaldi 42 Ore 10:45 – “MOCI Cosenza”, Via Popilia 39

– “MOCI Cosenza”, Via Popilia 39 Ore 11:15 – “Stella la Cometa”, Via Popilia 39

LAMEZIA TERME (CZ)

Ore 13:00 – “Casa Alzal”, Via Basilio Sposato

– “Casa Alzal”, Via Basilio Sposato Ore 14:30 – Associazione Comunità Progetto Sud

CATANZARO

Ore 16:00 – Incontro pubblico

Sala Rossa del Municipio (Palazzo De Nobili – Via Giovanni Jannoni, 68)

Un momento di confronto aperto con le realtà del Terzo Settore della provincia.

Associazioni, cooperative e operatori sociali racconteranno attività, difficoltà e prospettive, contribuendo alla costruzione di politiche sociali più efficaci e realmente inclusive.

CICALA (CZ)

Ore 18:30 – Centro Aggregazione Sociale presso “Casa della Musica”, Via Immacolata

Giovedì 11 dicembre – Provincia di Reggio Calabria

ROSARNO

Ore 9:30 – “SOS Rosarno”, Statale 18, Rosarno

POLISTENA

Ore 11:00 – Conferenza stampa

Cooperativa “Valle del Marro” – Centro polifunzionale Don Pino Puglisi, Via Pio La Torre 10

Un incontro dedicato ai temi della legalità, del lavoro e del riutilizzo sociale dei beni confiscati, con testimonianze dirette degli operatori della cooperativa.

MARTONE

Ore 12:40 – Incontro con “GOEL” e pranzo sociale presso “La Collinetta”, Via Cona, Gioiosa Ionica

GIOIOSA IONICA

Ore 14:15 – Incontro con Progetto SAI – Creando con Milani – La Nave di Teseo – Cooperativa Pathos

Uno sguardo sul futuro del welfare nella regione

Dalla ristorazione solidale alle cooperative agricole sui beni confiscati, dai centri di accoglienza ai progetti educativi e culturali, la tappa calabrese del “Viaggio nel Terzo Settore” metterà in luce una rete sociale forte, spesso silenziosa, ma determinante nel costruire opportunità e protezione. La due giorni sarà l’occasione per far emergere bisogni, criticità e buone pratiche, ma anche per rafforzare una collaborazione stabile tra istituzioni e società civile. Il Partito Democratico invita cittadini, associazioni e operatori a partecipare agli incontri:

«Vi aspettiamo per condividere idee, esperienze e visioni sul futuro del welfare nelle nostre comunità».