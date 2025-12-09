Si legge in: 1 minuto
L’esercitazione
Lamezia, all’aeroporto simulato un attacco terroristico – VIDEO
In campo gli agenti della Polizia della Questura di Catanzaro
Pubblicato il: 09/12/2025 – 22:16
Simulato un attacco terroristico con presa di ostaggi. Attivati i negoziatori e le unità specializzate per testare tempi di risposta e procedure d’intervento. Un lavoro di squadra per garantire sicurezza ed efficienza in ogni scenario. Tutto questo è avvenuto all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme. A lavoro gli agenti della Questura di Catanzaro. «La vostra sicurezza passa anche dal nostro addestramento».
