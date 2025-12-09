Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:16
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

L’esercitazione

Lamezia, all’aeroporto simulato un attacco terroristico – VIDEO

In campo gli agenti della Polizia della Questura di Catanzaro

Pubblicato il: 09/12/2025 – 22:16
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Lamezia, all’aeroporto simulato un attacco terroristico – VIDEO

Simulato un attacco terroristico con presa di ostaggi. Attivati i negoziatori e le unità specializzate per testare tempi di risposta e procedure d’intervento. Un lavoro di squadra per garantire sicurezza ed efficienza in ogni scenario. Tutto questo è avvenuto all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme. A lavoro gli agenti della Questura di Catanzaro. «La vostra sicurezza passa anche dal nostro addestramento».

Argomenti
attacco terroristico lamezia
esercitazione attacco aeroporto
esercitazione polizia lamezia
Rilevanti
simulato un attacco terroristico
Categorie collegate
Cronaca
Lamezia Terme
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x