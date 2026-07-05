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la scomparsa

Lutto per il direttore della Calabria Film Commission

Morta Maria Elisabetta Ippolito, madre Giampaolo Calabrese. I funerali di saranno celebrati domani a Cosenza. Il cordoglio del direttore e della redazione del Corriere della Calabria

Pubblicato il: 05/07/2026 – 14:26
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Lutto per il direttore della Calabria Film Commission
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COSENZA È scomparsa Maria Elisabetta Ippolito, madre di Giampaolo Calabrese, direttore della Calabria Film Commission. Le esequie si svolgeranno domani, lunedì 6 luglio alle ore 11 a Cosenza, presso la Parrocchia del Sacro Cuore di Loreto.
Il direttore e la redazione del Corriere della Calabria esprimono le più sentite condoglianze, partecipando con sincera vicinanza al dolore per la grave perdita.

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