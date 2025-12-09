Moda, mito e identità mediterranee: “Gianni Versace torna a casa” con la mostra a Reggio Calabria

L’evento

ROMA Un percorso espositivo con la fusione tra moda, archeologia e identità mediterranee, per celebrare una delle figure più importanti della storia della moda. Dal 19 dicembre al 19 aprile, per quattro mesi e con aperture straordinarie, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospiterà l’attesissima mostra “Gianni Versace. Terra Mater. Magna Graecia Roots Tribute”. L’esposizione è un omaggio al legame tra il genio dello stile, Gianni Versace, e le radici culturali della sua terra natia, la Calabria.

L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa nella Sala caduti di Nassiriya del Senato, promossa dalla senatrice di Noi Moderati, Giusy Versace, che ha visto la partecipazione di figure istituzionali e culturali, tra cui Valentina Gemignani, Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura, il senatore Roberto Marti, Presidente della VII Commissione Senato, i curatori della mostra, Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, e Sabina Albano. Santo Versace, fratello dello stilista, ha inviato un videomessaggio di ringraziamento.



Giusy Versace ai nostri microfoni si è detta particolarmente emozionata: «È un evento speciale che rafforza il legame di Gianni Versace con la Calabria. Un legame che anch’io sento fortissimo, nonostante abiti a Milano da tanti anni. Non c’era posto migliore del Museo archeologico di Reggio Calabria per un omaggio come questo che merita tanta partecipazione».

L’obiettivo è approfondire il rapporto tra l’eredità classica e i linguaggi contemporanei. Gemignani ha parlato di un omaggio a uno stilista che con «la sua creatività è stato capace di innovare con intuizione e audacia», una creatività che è stata «stata fortemente condizionata dalla sua terra d’origine, Reggio Calabria». La mostra in tale senso rappresenta «il legame tra passato e il futuro, e per il Ministero – ha aggiunto – è una opportunità importante per ribadire ancora una volta un concetto che si sta facendo orizzonte di politica culturale condivisa: i musei non sono più semplici contenitori, sono infrastrutture sociali, incubatori di talento ed eccellenze, luoghi vivi capaci di connettere le comunità locali con la cultura e i cittadini”». «La mostra esplora il legame tra moda, archeologia e identità mediterranea, riportando al centro la forza simbolica della Magna Grecia e l’influenza sull’immaginario di Gianni Versace», ha sottolineato il direttore Sudano. La visione eclettica dello stilista reggino sarà ripercorsa attraverso una selezione di abiti, accessori, arredi, bozzetti e immagini che evidenziano i profondi rimandi alla classicità. I visitatori potranno immergersi in questo intreccio tra glamour contemporaneo e mito negli spazi del Museo, anche grazie a un ricco calendario di eventi collaterali: installazioni, interventi performativi, talk, proiezioni e happening serali arricchiranno l’esperienza, offrendo una lettura inedita e coinvolgente del patrimonio culturale calabrese. La mostra sarà anche un luogo di confronto dinamico, con un programma di conferenze, workshop, visite guidate e attività educative che vedranno la partecipazione di designer, storici dell’arte e della moda, fotografi e illustratori. È la prima volta che il MaRC ospita una mostra sulla moda. «È una grande scommessa che porta in primo piano il Sud, le nostre radici. Gianni Versace torna a casa con questo tributo», ha spiegato la curatrice Sabina Albano.

Il progetto rafforza, inoltre, il ruolo del Museo come punto d’incontro tra tradizione e innovazione, grazie a partnership con Scuole, Università e Istituti culturali, anche nell’ambito dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). Il percorso espositivo sarà completato dalla presentazione del catalogo ufficiale di “Gianni Versace. Terra Mater. Magna Graecia Roots Tribute”. (m.ripolo@corrierecal.it)

