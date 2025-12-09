Omicidio Valenti a San Calogero, assolto Salvatore Barone

la sentenza

CATANZARO Salvatore Barone è stato assolto dall’accusa di concorso nell’omicidio di Domenico Antonio Valenti, avvenuto nel 2016 a San Calogero. La sentenza è stata emessa oggi dalla Corte di assise di Catanzaro, dopo l’arresto di Barone scattato nel 2019 con l’accusa di aver partecipato all’agguato insieme a Cosma Damiano Sibio, reo-confesso e condannato definitivamente per l’omicidio. La Corte ha pronunciato sentenza di assoluzione anche per Natalina Sibio e Antonella Restuccia, accusate di false dichiarazioni alla Polizia, accogliendo le richieste del collegio di difesa composto dall’avvocato Giovanni Vecchio, dall’avvocato Sandro D’Agostino e dall’avvocato Bruno Valleluna. Barone, genero di Sibio, era stato arrestato nel 2019 in seguito a un’operazione del NORM – Aliquota operativa della Compagnia di Tropea e dalla Stazione di San Calogero. La difesa, nel lungo procedimento, ha depositato la testimonianza resa in Rinascita Scott dal luogotenente Notaro, in servizio presso i Ros di Catanzaro, il quale aveva riferito su un’intercettazione in cui Pasquale Gallone, nel corso di una riunione avrebbe detto a Domenico Paglianiti delle plurime condotte di vessazione poste in essere da Domenico Antonio Valenti nei confronti di Cosma Sibio (coimputato giudicato separatamente). (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato