Volo salva vita Lamezia-Ciampino per un neonato

Trasporto sanitario d’urgenza

Due i trasporti sanitari d’urgenza effettuati nel pomeriggio di oggi con un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il primo, a favore di un bimbo di due mesi, è stato effettuato sulla tratta Lamezia Terme – Ciampino, e il secondo, anche in questo caso a favore di un bimbo di due mesi, sulla tratta Alghero – Torino. Il primo piccolo paziente necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’Ospedale Dulbecco al Policlinico Gemelli, mentre il secondo, precedentemente ricoverato presso la Clinica Neonatologica di Sassari, aveva necessità di raggiungere il prima possibile l’Ospedale Maria Vittoria di Torino. Entrambi i bimbi, in imminente pericolo di vita, hanno viaggiato all’interno del velivolo monitorati e assistiti, rispettivamente, da un’equipe medica e dalla propria mamma.

I due voli, così come accade per questo genere di attività, sono stati autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Ciampino per atterrare poco dopo su Lamezia Terme, dove il bimbo è stato subito imbarcato per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto romano, avvenuto poco dopo le 15, l’ambulanza che attendeva il piccolo si è subito diretta al Policlinico Gemelli per il successivo ricovero. A seguire, lo stesso velivolo dell’Aeronautica è ripartito alla volta di Alghero per poter imbarcare il secondo neonato e trasportarlo a Torino, dove il G650 è atterrato poco prima delle 19. Da qui il bimbo è stato condotto in ambulanza verso l’Ospedale Maria Vittoria di Torino.