Dirigente scolastica aggredita nel Catanzarese

aggressione a girifalco

CATANZARO La presidenza provinciale dell’Anp (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità nella scuola) di Catanzaro esprime profonda vicinanza e pieno sostegno a Caterina Coda, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Scopelliti” di Girifalco, “vittima – si legge in una nota – di un’aggressione avvenuta martedì 9 dicembre all’interno della scuola”. In seguito all’episodio, la donna ha presentato denuncia ai Carabinieri di Girifalco, allegando un certificato medico del pronto soccorso di Soverato con una prognosi di 10 giorni.

“Quello che è accaduto non è soltanto un episodio deplorevole, ma un fatto che interroga l’intera società. Entrare in una scuola e compiere un atto di violenza contro chi la dirige – scrive l’associazione – significa colpire il cuore stesso della comunità educativa. Un simile comportamento tradisce i valori fondamentali di rispetto, confronto e responsabilità che dovrebbero guidare ogni famiglia nel rapporto con l’istituzione scolastica. Come Anp provinciale – è scritto – denunciamo con fermezza quanto accaduto e respingiamo ogni tentativo di normalizzare atteggiamenti aggressivi nei confronti dei dirigenti e del personale scolastico. La scuola svolge un ruolo delicatissimo: garantisce diritti, costruisce legalità, crea opportunità. Offendere o minacciare chi vi opera rappresenta un grave indebolimento del tessuto sociale. Rivolgiamo alla Dirigente Coda la nostra solidarietà più sincera e la nostra stima per la professionalità e il senso del dovere che da sempre la contraddistinguono. Auspichiamo che le autorità competenti facciano chiarezza rapidamente e assicurino che simili episodi non si ripetano, adottando ogni misura necessaria per tutelare il personale scolastico e garantire ambienti di lavoro sereni e sicuri”. L’Anp di Catanzaro ribadisce l’urgenza “di un impegno corale – istituzioni, famiglie, territorio – per sostenere la scuola e rafforzare la cultura del dialogo. La violenza, in qualunque forma, – si legge infine – è un fallimento collettivo e non può trovare spazio nei luoghi deputati alla formazione dei cittadini di domani”.



