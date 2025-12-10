Regione, la maggioranza si prende anche la Vigilanza per far quadrare i conti sulle Commissioni

trattative a palazzo

REGGIO CALABRIA Ancora una “fumata” sostanzialmente “grigia” per le presidenze di Commissione del Consiglio regionale. Anche la Conferenza dei capigruppo che si è tenuta oggi su convocazione del presidente di Palazzo Campanella Salvatore Cirillo si sarebbe conclusa con un aggiornamento del dossier: lo riferiscono fonti della maggioranza evidenziando che è già stata calendarizzata una nuova Capigruppo, il 15 dicembre. L’ulteriore slittamento – spiegano i “bene informati” – sarebbe determinato dal fatto che nella maggioranza di centrodestra ancora non sarebbe stata trovata la quadra sulla distribuzione delle caselle, per questo il centrodestra avrebbe deciso di forzare la mano e la prassi (spesso ma non sempre seguita per la verità), tenendosi anche la presidenza della Commissione speciale Vigilanza che invece fino a qualche giorno fa sembrava destinata all’opposizione. Non sarà così, evidentemente, nonostante le forti rimostranze del centrosinistra, perchè la postazione della Vigilanza servirà alla maggioranza per far quadrare i conti che al momento non quadrano. Il “chiarimento” sulla Vigilanza comunque dovrebbe consentire al centrodestra di definire la distribuzione delle 8 presidenze in questi termini: 4 al pattuglione Forza Italia-Occhiuto presidente, 2 a Fratelli d’Italia, 1 a Lega e 1 a Noi Moderati. Diversi però i “nodi” da sciogliere: Fratelli d’Italia “vuole” il Bilancio (il “papabile” è Filippo Pietropaolo) e la Sanità, ma sulla Sanità potrebbe essersi un braccio di ferro con Forza Italia, a Noi Moderati porrebbe andare l’Agricoltura che però interessa anche qui Forza Italia. Si vedrà. Venerdì a quanto risulta da fonti qualificate potrebbe esserci un passaggio tra i segretari dei partiti del centrodestra, che comunque su un punto sarebbe d’accordo: quello di definire le Commissioni prima della pausa natalizia, portando il tema delle presidenze in aula nella stessa seduta dedicata al Bilancio della regione (probabilmente il 18 dicembre). (a. c.)



