«Terzo settore abbandonato dalla Regione. In Calabria rilanciamo il centrosinistra unito»

tra sociale e politica

CATANZARO «In Calabria abbiamo trovato disuguaglianze molto acute: l’invecchiamento della popolazione, lo spopolamento dei paesi, un tema sanitario urgentissimo». A dirlo Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd con delega al Terzo settore, a Catanzaro, uno degli step in Calabria a conclusione del viaggio democrat nelle realtà del welfare in Italia.

«La Regione non c’è»

«A Cosenza – sostiene Bonafoni – il Banco Alimentare ci ha raccontato che sempre più persone sono costrette a scegliere se curarsi o mangiare. Eppure, accanto a queste difficoltà, il terzo settore offre una risposta straordinaria, spesso supplendo alle carenze delle istituzioni. Alcune città collaborano attivamente con associazioni e cooperative, mentre invece c’è una Regione sostanzialmente si volta dall’altra parte. Noi siamo qui per dire che ci siamo, per rafforzare un pilastro della nostra Costituzione. Come ha ricordato il presidente Mattarella a Palermo, i veri patrioti sono i volontari e tutto il mondo del terzo settore. C’è una cifra comune in tutt’Italia: solidarietà, partecipazione, voglia di intervenire dove le disuguaglianze sono più forti, cercando risposte spesso innovative. Naturalmente – prosegue la dirigente del Pd – ci sono territori dove il terzo settore è più solido, laddove v’è una continuità amministrativa e una visione di lungo periodo sul sociale, la cultura, lo sport, la transizione ecologica. Il Sud racconta una storia più contraddittoria: grandissima generosità e innovazione dal basso, ma anche ritardi enormi su accreditamenti e linee guida degli interventi».

Il peso della criminalità organizzata

Domani tappa nella Piana di Gioia Tauro, altra area molto “sensibile: «Ho mezzo sangue calabrese, sono cresciuta nelle campagne di Rosarno. È un luogo segnato da problemi storici – criminalità organizzata, lavoro irregolare, caporalato. Bracciantato – ma che resta nel cuore di tantissimi italiani. La lotta alle mafie – sostiene Bonafoni – è per noi la cornice di tutto: dove lo Stato arretra, si infilano i meccanismi del welfare mafioso. Siamo qui per rinnovare il messaggio contro le mafie e rafforzare l’alternativa, lo Stato e le politiche che possono dare risposte reali. Quando si lavora solo in ottica emergenziale, gridando al disagio invece di costruire soluzioni strutturali, accadono due cose: si esautorano i Comuni e le amministrazioni locali, e si spazza via il terzo settore. L’esperienza del “Caivano bis”, arrivata fino in Calabria, lo dimostra: grandi titoli sui giornali, ma sul territorio resta l’impoverimento. Il modello da seguire – aggiunge la coordinatrice della segreteria nazionale del Pd – è un altro: una presa in carico complessiva che includa emergenza abitativa, politiche sociali e scolastiche, contrasto alla povertà educativa, tutela degli anziani e delle donne vittime di violenza. Serve un percorso di rinnovamento vero delle politiche pubbliche».

La situazione politica

Un passaggio politico sulla situazione alla Regione dopo la sconfitta del Pd e del centrosinistra alle Regionali. «Dove siamo opposizione, rilanciamo il ruolo di opposizione e lavoriamo per ricostruire un campo largo che possa essere competitivo la prossima volta. La sfida in Calabria – conclude Bonafoni – partiva da uno svantaggio evidente per il centrosinistra, ma aver collocato il campo tutto insieme in questa sfida non significa aver solo perso: significa aver imparato dagli errori e rilanciare per non sbagliare di nuovo». (a. c.)



Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato