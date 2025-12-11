Si legge in: 1 minuto
Arriva il bonus libri per le famiglie con Isee sotto i 30mila euro
E’ quanto prevede una delle riformulazioni del governo alla manovra
Pubblicato il: 11/12/2025 – 22:00
ROMA Un contributo comunale per l’acquisto di libri scolastici destinati alla scuola secondaria di secondo grado per le famiglie con Isee non superiore ai 30mila euro. E’ quanto prevede una delle riformulazioni del governo alla manovra. Per la proposta, a decorrere dal 2026, si prevede la creazione di un Fondo di 20 milioni nello stato di previsione del ministero dell’Interno. Le modalità e i criteri di ripartizione vengono definiti con decreto del ministero dell’Interno di concerto con il Mef e l’Istruzione.
