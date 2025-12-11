Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:02
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il sostegno

Arriva il bonus libri per le famiglie con Isee sotto i 30mila euro

E’ quanto prevede una delle riformulazioni del governo alla manovra

Pubblicato il: 11/12/2025 – 22:00
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Arriva il bonus libri per le famiglie con Isee sotto i 30mila euro

ROMA Un contributo comunale per l’acquisto di libri scolastici destinati alla scuola secondaria di secondo grado per le famiglie con Isee non superiore ai 30mila euro. E’ quanto prevede una delle riformulazioni del governo alla manovra. Per la proposta, a decorrere dal 2026, si prevede la creazione di un Fondo di 20 milioni nello stato di previsione del ministero dell’Interno. Le modalità e i criteri di ripartizione vengono definiti con decreto del ministero dell’Interno di concerto con il Mef e l’Istruzione. 

Argomenti
bonus libri
MANOVRA FINANZIARIA
manovra governo
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x