Catanzaro, lunedì 15 dicembre sospensione del servizio idrico e scuole chiuse – L’ELENCO

la segnalazione

CATANZARO L’ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili ha ricevuto comunicazione da Sorical che devono essere effettuati interventi urgenti e improcrastinabili lungo la condotta di adduzione all’impianto di Alli-Santa Domenica per consentire la riparazione di perdite riscontrate lungo la rete e ottimizzare la distribuzione. Concordando sull’esigenza di intervenire lunedì 15 dicembre, sarà necessario sospendere il servizio di erogazione dalla tarda serata di domenica 14 fino al pomeriggio di lunedì 15 dicembre. Pertanto, è stata disposta la chiusura delle scuole per lunedì 15 dicembre nelle aree interessate con la sospensione di tutte le attività.

A risentire dei disagi saranno le utenze delle seguenti zone: Quartiere Gagliano, Petrosa, Madonna del Pozzo, Santa Lucia; Quartiere Mater Domini e via Campanella, Quartiere Sant’Antonio; Quartiere Siano Chalet, via dei tulipani, Quartiere Santo Janni; Quartiere Catanzaro Nord da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani; Catanzaro centro da via Indipendenza, Corso Mazzini, via Acri, via Normanni, Bellavista, Porta Marina; Fondachello, Samà, viale dei Bizantini, Sala, via Conti Falluc; Campagnella, Parco dei Principi; Via Molè, via Lucrezia della Valle, Germaneto.

ELENCO SCUOLE COMUNALI:

IC MATER DOMINI – IC NORD EST- MANZONI

CAMPANELLA IC MATERDOMINI – SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA – VIALE T. CAMPANELLA,125

GIORGIO GABER IC MATERDOMI – SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

CAVITA IC MATERDOMINI – SCUOLA DELL’INFANZIA VIA BARLAAM DA SEMINARA

DOMINIANNI – IC MATERDOMINI – SCUOLA DELL’INFANZIA -VIA ORTI

M. DE LORENZO IC MATERDOMINI – SCUOLA PRIMARIA – VIA ORTI

A .GIGLIO – SCUOLA PRIMARIA VIA GRAVINA

MATERDOMINI – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO “LAMPASI” VIA A. FRANGIPANE

MATERDOMINI – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO “LAMPASI” VIA ORTI

SIANO NORD- SCUOLA DELL’INFANZIA – VIA FERDINANDEA 6

SIANO NORD – SCUOLA PRIMARIA – VIA REGINA MADRE

SIANO SUD – SCUOLA PRIMARIA – VIA FERDINANDEA

SIANO – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – VIA FERDINANDEA

IC PATARI- RODARI – PASCOLI – ALDISIO

CATANZARO ALDISIO IC – SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – VIA DE GASPERI N. 4

CATANZARO LAURA D’ERRICO – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA DELL’INFANZIA – VIALE DE FILIPPIS

CATANZARO “G. PASCOLI” – SECONDARIA DI I GRADO – VIA MARIO GRECO,31 ­

RODARI – SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA -VIA BROUSSARD N. 3

GAGLIARDI – SCUOLA DELL’INFANZIA – VIA CARBONARI- STADIO

GAGLIARDI – SCUOLA PRIMARIA – VIA MOTTOLA D’AMATO

G.PATARI – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – VIA DANIELE, 17

CONVITTO GALLUPPI

FONTANA VECCHIA – SCUOLA MATERNA VIA FONTANA VECCHIA

CATANZARO CARBONE – SCUOLA MATERNA CORSO MAZZINI 51

PIANO CASA – SCUOLA MATERNA VIA MATTIA PRETI

GALLUPPI – SCUOLA PRIMARIA CORSO MAZZINI, 51

MADDALENA – SCUOLA PRIMARIA CORSO MAZZINI, 51

PIANO CASA – SCUOLA PRIMARIA – VIA U. BOCCIONI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CORSO MAZZINI, 51

IC CZ SALA S. MARIA MILANI – PRETI

SCUOLA DELL’INFANZIA SANTO IANNI – CONTRADA SANTO JANNI, 68

SCUOLA DELL’INFANZIA SAMÀ – VIA D.M. PISTOIA

SCUOLA DELL’INFANZIA CAMPAGNELLA – VIA L. DA VINCI

SCUOLA DELL’INFANZIA SANT’ANNA – VIA FIUME MESIMA

SCUOLA DELL’INFANZIA CAVA – VIA ANCINALE

SCUOLA PRIMARIA CAVA – VIA ANCINALE

SCUOLA PRIMARIA FIUME NETO – VIA FIUME NETO, 31

SCUOLA PRIMARIA SAMÀ – VIA DOMENICO MARINCOLA PISTOIA

SCUOLA PRIMARIA CAMPAGNELLA – VIA L. DA VINCI

SCUOLA PRIMARIA SANT’ANNA – VIA FIUME MESIMA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TRAVERSA DEGLI ANGIOINI

SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA XXVIII OTTOBRE” VIA MONSIGNOR APA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO “MATTIA PRETI” – VIA S. MICHELE

CPIA

SCUOLA INFANZIA “G.PEPE”

ELENCO ISTITUTI PROVINCIALI:

– CONVITTO NAZIONALE “P. GALLUPPI” – SEDE LICEO CLASSICO

– IIS “SICILIANI – DE NOBILI”

– IIS “V. EMANUELE II – CHIMIRRI”

– IIS “GRIMALDI-PACIOLI-PETRUCCI-FERRARIS-MARESCA” AD ECCEZIONE DEI PLESSI PACIOLI, PETRUCCI

– ITTS “E SCALFARO”

– POLO DID. CAR. C. CIR. “UGO CARIDI”

– POLO DIDAT. CARCERARIO I. P. M.