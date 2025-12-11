Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
l’opportunità
Concorso per 327 nuovi funzionari, scade l’8 gennaio
La selezione rafforza la capacità operativa amministrativa dei Ministeri
Pubblicato il: 11/12/2025 – 19:30
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
ROMA È online il nuovo concorso pubblico per 327 Funzionari Amministrativi, Giuridico, Economico ed Statistico con competenze in ambito amministrativo, giuridico, economico e con competenze in ambito statistico. La selezione rafforza la capacità operativa amministrativa dei Ministeri:
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
• Ministero delle Imprese e del Made in Italy
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il bando e iscrizioni su www.inpa.gov.it
Scadenza: 8 gennaio 2026.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali