Ultimo aggiornamento alle 19:30
l’opportunità

Concorso per 327 nuovi funzionari, scade l’8 gennaio

La selezione rafforza la capacità operativa amministrativa dei Ministeri

Pubblicato il: 11/12/2025 – 19:30
Concorso per 327 nuovi funzionari, scade l’8 gennaio

ROMA È online il nuovo concorso pubblico per 327 Funzionari Amministrativi, Giuridico, Economico ed Statistico con competenze in ambito amministrativo, giuridico, economico e con competenze in ambito statistico. La selezione rafforza la capacità operativa amministrativa dei Ministeri:

•⁠ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

•⁠ Ministero delle Imprese e del Made in Italy

•⁠ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il bando e iscrizioni su www.inpa.gov.it

Scadenza: 8 gennaio 2026.

