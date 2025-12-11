Skip to main content

la decisione

Cosenza, sospesa la licenza a due esercizi commerciali

Luogo di ritrovo abituale di soggetti con pregiudizi di polizia che destavano particolare allarme sociale

Pubblicato il: 11/12/2025 – 22:02
COSENZA La Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Cosenza, a seguito di attività di controllo esperita dai Carabinieri territorialmente competenti, ha adottato 2 provvedimenti ex art. 100 di sospensione licenza, per la durata di 15 giorni, emessi dal Questore della Provincia di Cosenza, nei confronti di due esercizi pubblici, ubicati rispettivamente a Luzzi e Paola, entrambi luogo di ritrovo abituale di soggetti con pregiudizi di polizia che destavano particolare allarme sociale e potenziali conseguenze per l’ordine e la sicurezza pubblica.

