Droga e munizioni, due giovani arrestati dalla polizia a Cittadella del Capo

COSENZA A Cittadella del Capo intervento mirato della polizia ha portato al sequestro di droga, munizioni e materiali tipicamente utilizzati per l’attività di confezionamento. Due giovani — M.Q., 28 anni, e G.M.A., 24 anni — sono stati arrestati in flagranza e ora si trovano in regime di custodia cautelare nelle carceri di Paola e Castrovillari. Domani si terrà l’udienza di convalida davanti al gip. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’abitazione oggetto della perquisizione una possibile base logistica per la preparazione delle dosi. All’interno, gli agenti hanno rinvenuto 99,27 grammi di cocaina e 21,05 grammi di marijuana, quantitativi significativi per un contesto di piccolo spaccio, oltre a tre bilancini di precisione, sostanze da taglio e materiale per il confezionamento. Elementi, questi, che secondo gli investigatori confermerebbero l’operatività di un piccolo ma ben organizzato circuito di distribuzione al dettaglio. Nel corso delle attività sono stati inoltre sequestrati gli smartphone in uso agli arrestati, potranno fornire ulteriori elementi utili alla ricostruzione della rete di contatti e dei canali di approvvigionamento. La perquisizione ha portato anche al rinvenimento di 55 munizioni per armi da fuoco — cinque cartucce calibro 7,65 e cinquanta calibro 38 — detenute senza alcuna denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Un elemento che aggrava la posizione degli indagati, configurando una fattispecie autonoma di reato e suggerendo, agli occhi degli inquirenti, un potenziale contesto criminale più articolato. Su richiesta del pm Vincenzo Scardi, il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per entrambi gli arrestati. M.Q., difeso dall’avvocato Emilio Enzo Quintieri, è stato associato al carcere di Paola. G.M.A., difesa dall’avvocato Simona Socievole, è stata invece trasferita al carcere di Castrovillari. Il pm ha presentato richiesta di convalida dell’arresto e domani — 12 dicembre — il gip Carla D’Acunzo valuterà la sussistenza dei presupposti. Per l’uomo, l’udienza si terrà all’interno dell’istituto penitenziario di Paola; per la donna, il giudice ha disposto la celebrazione presso il Tribunale di Paola, con traduzione a cura della Polizia penitenziaria.



