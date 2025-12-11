Pietro Mancini: «Dai Berlusconi disco verde a Roberto Occhiuto»

il commento

COSENZA «Su Forza Italia Pier Silvio Berlusconi, 56 anni, ha espresso – anche a nome della sorella, Marina, 59 anni – gratitudine per il lavoro di Antonio Tajani, 72 anni. Ma ha aggiunto che al partito, fondato da suo padre, serviranno “volti nuovi, idee nuove e un programma rinnovato”. E ha definito Giorgia Meloni, 48 anni, la “migliore premier d’Europa”. In bocca al lupo, dunque, caro Roberto Occhiuto, 56 anni, apprezzato ed efficiente presidente della Calabria, al centrodestra, al Paese e alla tormentata, aspra, ma amata nostra regione». Lo dice l’ex sindaco di Cosenza Pietro Mancini.