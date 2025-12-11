Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:01
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il commento

Pietro Mancini: «Dai Berlusconi disco verde a Roberto Occhiuto»

Lo dice l’ex sindaco di Cosenza. «In bocca al lupo al presidente della Regione Calabria»

Pubblicato il: 11/12/2025 – 18:50
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Pietro Mancini: «Dai Berlusconi disco verde a Roberto Occhiuto»

COSENZA «Su Forza Italia Pier Silvio Berlusconi, 56 anni, ha espresso – anche a nome della sorella, Marina, 59 anni – gratitudine per il lavoro di Antonio Tajani, 72 anni. Ma ha aggiunto che al partito, fondato da suo padre, serviranno “volti nuovi, idee nuove e un programma rinnovato”. E ha definito Giorgia Meloni, 48 anni, la “migliore premier d’Europa”. In bocca al lupo, dunque, caro Roberto Occhiuto, 56 anni, apprezzato ed efficiente presidente della Calabria, al centrodestra, al Paese e alla tormentata, aspra, ma amata nostra regione». Lo dice l’ex sindaco di Cosenza Pietro Mancini.

Argomenti
antonio tajani
Forza Italia
Importanti
marina berlusconi
pier silvio berlusconi
Politica
ROBERTO OCCHIUTO
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x