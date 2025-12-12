Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:13
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

GLAUCOMA 2025

A Lamezia un appuntamento di riferimento per l’oculistica italiana

Focus sulle nuove frontiere dell’endociclofotocoagulazione

Pubblicato il: 12/12/2025 – 16:08
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
A Lamezia un appuntamento di riferimento per l’oculistica italiana

Si terrà il 13 dicembre 2025 al T-Hotel di Lamezia Terme l’evento scientifico “GLAUCOMA 2025 – Endociclofotocoagulazione dalla Ricerca alla Pratica Clinica”, un appuntamento di altissimo profilo che pone la Calabria al centro del dibattito nazionale sul futuro della chirurgia mini-invasiva del glaucoma.
Il presidente del corso, prof. Giovanni Scorcia, sottolinea l’importanza del momento formativo affermando: «Questo incontro rappresenta una tappa fondamentale nella diffusione delle tecniche più innovative per la gestione del glaucoma e rafforza la collaborazione tra i centri di eccellenza italiani».
L’iniziativa vedrà la partecipazione di specialisti di comprovata esperienza, impegnati nel trasferire nella pratica clinica le più recenti innovazioni della ricerca. La conduzione scientifica del corso è affidata al dott. Alfonso Durante, che evidenzia: «L’endociclofotocoagulazione è oggi una delle metodiche più promettenti nella chirurgia del glaucoma. Garantire una formazione aggiornata significa migliorare la qualità della cura e sostenere la crescita dell’oculistica italiana». Accanto a lui, la Segreteria scientifica, coordinata dal dott. Marco Livio Giulio Franco, ha costruito un programma articolato e orientato alla formazione avanzata dei professionisti. La giornata di studio offrirà ai partecipanti un’occasione unica per approfondire indicazioni, protocolli, risultati clinici e prospettive di una metodica destinata a incidere in modo significativo sulla gestione della patologia glaucomatosa. Con questo evento, Lamezia Terme diventa un polo di riferimento per l’aggiornamento specialistico, favorendo un confronto qualificato tra esperti e contribuendo alla crescita dell’oculistica nazionale.

Argomenti
Alfonso Durante
Endociclofotocoagulazione
Giovanni Scorcia
GLAUCOMA 2025
oculistica
oculistica italiana
oculistica lamezia
Sanità
Categorie collegate
Sanità
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x