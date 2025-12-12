Cosenza calcio, domani la trasferta di Trapani: Buscè festeggia i 50 anni in silenzio

casa rossoblù

COSENZA Dopo la vittoria di misura contro il Picerno, il Cosenza è già proiettato verso la prossima sfida: domani, alle 14.30, i rossoblù affronteranno una delicata trasferta in casa del Trapani. La squadra partirà per la Sicilia già oggi, senza la consueta conferenza stampa pre-gara del tecnico Antonio Buscè, che oggi compie 50 anni.

La decisione di non far parlare l’allenatore sembra legata alle dichiarazioni rilasciate nel post-gara con il Picerno, che avevano scatenato non poche reazioni in città. Domenica scorsa, infatti, Buscè aveva definito il suo gruppo di calciatori «mentalmente cotto», parlando di un lavoro «logorante» e di «problemi veri di organico», frase che aveva alimentato possibili critiche alla società.

Sul fronte tecnico, il Cosenza dovrà fare i conti con i soliti problemi di organico. Restano in forte dubbio le condizioni di Simone Mazzocchi, uscito anzitempo dalla partita con il Picerno per un problema alla spalla. Al momento, il club non ha fornito aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni, che potrebbero essere chiarite solo con la lista dei convocati, prevista per oggi. (f.v.)





