Ultimo aggiornamento alle 11:17
l’allarme

Crotone, nuova ondata di truffe via sms: l’Asp avverte i cittadini

Nonostante i precedenti avvisi, cittadini e anziani continuano a ricevere messaggi ingannevoli: l’Azienda sanitaria ribadisce che non utilizza numeri a pagamento

Pubblicato il: 12/12/2025 – 8:52
CROTONE L’Asp di Crotone, a seguito di un incremento di segnalazioni giunte direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) negli ultimi giorni, torna sull’argomento dei tentativi di truffa telefonica veicolati tramite sms.
Nonostante i precedenti avvisi i cittadini continuano a ricevere messaggi ingannevoli che li invitano a richiamare presunti contatti dell’Azienda per ricevere “informazioni che li riguardano”. L’Asp ribadisce con fermezza che, in realtà, si tratta di numeri a pagamento, attivati con l’intento di sottrarre credito telefonico, specialmente a categorie vulnerabili come gli anziani.
A chi, insospettito, ha scritto via mail chiedendo chiarimenti sui numeri ricevuti, l’Urp ha fornito una risposta inequivocabile: “La informiamo che l’attività da Lei segnalata non rientra tra quelle svolte dal nostro servizio e La preghiamo di non contattare il numero indicato, in quanto si tratta di un recapito a pagamento. Ringraziamo per la segnalazione e provvederemo, ancora una volta, a darne adeguata diffusione attraverso il nostro Ufficio stampa”.
La Direzione Strategica ribadisce ancora una volta che l’Asp di Crotone non utilizza numeri a pagamento né sistemi sms che invitano a richiami con urgenza per le proprie comunicazioni istituzionali.
L’Azienda invita la popolazione alla massima allerta: non farsi ingannare dall’urgenza o dal riferimento apparente all’Asp; a non richiamare mai i numeri di telefono indicati in questi sms sospetti e a denunciare: chiunque riceva tali messaggi è invitato a segnalare immediatamente il tentativo di truffa alle Forze dell’Ordine (Carabinieri o Polizia di Stato). La denuncia è fondamentale per tutelare la comunità e contrastare l’azione criminale.
L’Asp di Crotone esprime la propria gratitudine ai cittadini che continuano a collaborare attivamente con l’Urp, permettendo di mantenere alta la guardia e di proteggere la comunità da questi atti fraudolenti.

