Linea Verde torna in Calabria sulle vie della restanza a Lamezia Terme

La puntata di “Linea Verde” andrà alla scoperta della storia e delle tradizioni della provincia di Catanzaro. Una terra fertile dove prosperano agrumeti, uliveti e produzioni d’eccellenza, simboli identitari di un territorio che unisce tradizione, innovazione e un legame profondo con le proprie radici. Filo conduttore della puntata sarà il tema della restanza, ovvero la scelta di rimanere o di tornare nella propria terra per valorizzarla e costruire possibilità future. Un concetto che ha preso vita e significato grazie all’antropologo calabrese Vito Teti, che con Peppone Calabrese approfondirà il tema del rapporto tra comunità, luoghi e memoria.

Peppone proseguirà poi il suo viaggio a Lamezia Terme per parlare dell’olio extra vergine d’oliva considerato, l’oro verde della Calabria con Alberto Statti. Un prodotto che dimostra come la sapienza contadina e le nuove tecniche di produzione, possano dare vita ad una eccellenza riconosciuta in Italia e nel mondo. Nel frattempo, Fabio Gallo, durante il suo cammino, incontrerà giovani imprenditori agricoli, artigiani e custodi del territorio che hanno deciso di restare o di tornare in Calabria per portare avanti antiche tradizioni familiari: dalla coltivazione degli agrumi, dei grani antichi italiani e degli ulivi secolari, fino ad arrivare alla storia di un maestro gelatiere il quale, grazie ai suoi prodotti, è riuscito a portare la Calabria nel mondo.

La Riserva Naturale delle Valli Cupe sarà, invece, l’itinerario di Margherita Granbassi che, partendo dal borgo di Sersale, esplorerà le bellezze di questo luogo sospeso nel tempo. Un vero e proprio paradiso incastonato tra i boschi della Sila Piccola, fatto di gole profonde, cascate spettacolari e una natura selvaggia ricca di biodiversità. Peppone, Fabio e Margherita si ritroveranno poi per il gran finale a Lamezia Terme alle cantine Statti.

La puntata è realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.

