Ultimo aggiornamento alle 14:03
designazioni in serie d

Moretti al Granillo per Reggina-Milazzo. Meta arbitra Vibonese-Gela

Resi noti i direttori di gara della 16esima giornata del campionato di serie D, girone I

Pubblicato il: 12/12/2025 – 12:37
ROMA Resi noti gli arbitri della 16esima giornata del girone I della serie Di in programma il prossimo 14 dicembre: Castrumfavara-Paternò (Framba di Torino) Gelbison-Enna (Copelli di Mantova) Messina-Nuova Igea Virtus (Ambrosino di Torre del Greco) Nissa-Sambiase (Piccolo di Pordenone) Ragusa-Acireale (Macrina di Reggio Calabria) Reggina-Milazzo (Moretti di Cesena) Savoia-Athletic Palermo (Zito di Rossano) Vibonese-Gela (Meta di Vicenza) Vigor Lamezia-Sancataldese (Trombello di Como).

