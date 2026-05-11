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Occhiuto: «Cruciali gli investimenti sul trasporto ferroviario e sul retroporto Gioia Tauro»

Il governatore allo stand della Calabria: «Lo sviluppo degli aeroporti è importante, ma ancora più importante è agevolare il trasporto delle merci»

Pubblicato il: 11/05/2026 – 15:44
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Occhiuto: «Cruciali gli investimenti sul trasporto ferroviario e sul retroporto Gioia Tauro»

MILANO «Insieme all’assessore Gianluca Gallo stiamo pensando di incentivare gli investimenti sul trasporto ferroviario e sul retroporto Gioia Tauro. Questo asset dobbiamo svilupparlo grazie all’intermodalità». Il governatore della Calabria Roberto Occhiuto raggiunge, in tarda mattinata lo stand della Calabria a Rho Fiera. La Regione partecipa a Tuttofood con oltre 130 aziende presenti, tra le eccellenze del settore agroalimentare. «Una fiera serve alle imprese per presentarsi sui mercati con la qualità dei prodotti, ma serve anche a noi per concretizzare progetti utili per lo sviluppo del nostro territorio. Il cibo, i prodotti raccontano il territorio, il marketing è una leva preziosa e le aziende – con le loro produzioni – sono diventate bravissime a raccontare anche il territorio».

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Per il governatore «la Regione sta compiendo grandi passi in avanti, molte imprese sono passate da padre in figlio preservando la qualità della tradizione unita all’attenzione maggiore ai nuovi mercati. Il migliore esempio di una Calabria proiettata al futuro». Nella chiosa, Occhiuto torna sulla necessità di investire sulla mobilità. «Lo sviluppo degli aeroporti è importante, ma ancora più importante è agevolare il trasporto delle merci». (redazione@corrierecal.it)

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